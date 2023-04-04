شرطة نسائية تنظم موسم العمرة لأول مرة في رمضان (فيديو)

وثّق مقطع فيديو، عناصر شرطة نسائية تقوم بتنظيم موسم العمرة لأول مرة خلال رمضان، وذلك بالتعاون مع قطاعات تابعة لوزارة الداخلية السعودية.

وكشف الفيديو الذي نشره الموقع الرسمي للأمن العام السعودي على موقعه الرسمي على تويتر، شرطيات يقمن بتوجيه المعتمرات ومساعدتهن.

وعبّرت شرطية، عن شعورها بالفخر والاعتزاز لكونها تعمل على تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية ومتابعة الظواهر السلبية وتفقّد الحالة الأمنية للمعتمرات.

وجاء تواجد عناصر الأمن النسائية استمرارا لمنظومة أمنية متكاملة، تهدف إلى راحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

وعبّر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم للعنصر النسوي في الحرم، حيث كتب علي القحطاني:”المرأة السعودية العسكرية فخر لنساء الخليح والعرب وتقوم بأفضل دور، خدمة ضيوف الرحمن”.

وعلقت سيدرا نومان على إقحام الشرطة النسائية في تنظيم موسم العمرة: “أشكركم على صبركم وشغفكم للحفاظ على سلامتنا جميعا”.

وأضافت” لا توجد كلمات كافية لإظهار امتناننا لحكومة المملكة العربية السعودية، أنتم تجعلون زيارتنا لا تُنسى مع أنظمة الأمن الخاصة بكم”.