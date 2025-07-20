شرطة ورقلة تطيح بشبكة إجرامية وتحجز أسلحة نارية

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية ورقلة، بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة منظمة، تنشط في الإتجار بالأسلحة النارية، وضبط ثلاث أسلحة نارية، وذخيرة حية ومعدات حساسة، مع توقيف شخصين.

ووفقا لما أفادت به مصالح الشرطة، اليوم الأحد، 20 جويلية، هذه العملية النوعية نفذها عناصر فرقة البحث والتحري لذات المصلحة الولائية، وجاءت عقب عمل ميداني وتحريات باشرها المحققون، أفضت إلى الكشف عن النشاط الإجرامي لهذه الشبكة المنظمة على مستوى مدينة ورقلة وتحديد هوية عناصرها، ليتم توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي كان محل أمر بالقبض وشريكه، مع ضبط الأسلحة النارية والذخيرة والمعدات الحساسة، مخبأة بداخل مسكن يستغله المشتبه فيه الرئيسي لممارسة نشاطه الإجرامي.

وأسفرت هذه العملية النوعية، والمنجزة تحت إشراف النيابة المختصة، عن ضبط واسترجاع: سلاح رشاش من نوع كلاشينكوف، وبندقية نصف آلية، ومسدس نصف آلي، و103 من الذخيرة الحية من مختلف العيارات، ومنظار ميدان نهاري بعيد المدى، إضافة إلى ست مركبات من مختلف الأنواع والأصناف.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بورقلة وفقا لذات المصدر.