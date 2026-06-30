شرطة وهران تعلن عن 4 قرارات ولائية هامة

أعلنت مصالح شرطة وهران كافة مستعملي الطريق بصدور 4 قرارات ولائية هامة تم توقيعها وتأريخها في 22 جوان 2026، حيث تضمن القرار الولائي رقم 3310 منع سير كافة أنواع الدراجات النارية خلال الفترة الليلية ابتداء من الساعة 22:00 ليلاً إلى غاية الساعة 07:00 صباحاً عبر كامل طرق ولاية وهران.

وأكدت مصالح الأمن أن كل مخالف لأحكام هذا القرار سيتعرض مباشرة لعقوبة وضع الدراجة في المحشر لمدة 15 يوماً على أن تضاعف هاته العقوبة لتصل إلى 30 يوماً في حالة العودة.

كما دخل حيز التنفيذ القرار الولائي رقم 3311 المتضمن منع نقل الكوابل النحاسية وبقايا مادة النحاس على مستوى إقليم ولاية وهران دون رخص قانونية، حيث يتعرض كل مخالف لأحكامه للعقوبات المقررة قانوناً في تشريعات حماية الممتلكات ومكافحة التخريب.

كما تضمن القرار الولائي رقم 3312 منع تنقل قوارب النزهة براً عبر المركبات خلال الفترة الليلية ابتداء من الساعة 20:00 مساء إلى غاية الساعة 06:00 صباحاً، مع تحديد عقوبة وضع القوارب المخالفة في المحشر البلدي لمدة 30 يوماً كاملة.

وبخصوص الشواطئ والمناطق البحرية تضمن القرار الولائي رقم 3313 منعاً كلياً لكل أشكال النشاطات والتظاهرات البحرية على شاطئ جزيرة “بالوما” ببلدية بوسفر.

وأكدت شرطة ولاية وهران أن هذه القرارات دخلت حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدورها، داعية الجميع إلى التقيد بها تفاديا للتعرض للإجراءات القانونية.