شرطية ألمانية تثير الغضب بهذا السلوك المشين!

قامت شرطية ألمانية بطمس علم فلسطين عبر رشّه بطلاء أحمر على جدارية في العاصمة برلين، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة بين مستخدمي مواقع التواصل.

ويبدو أن هناك من صوّر الشرطية من مسافة قريبة دون أن تعلم وهي تقوم بهذا السلوك الحاقد الذي كشف عن موقفها من الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة في غزة، ومن دون أن تجد معارضة من زميلها الذي غادر معها المكان بعد أن أنهت تلويثها للعلم.

وشرح أحد المستخدمين سبب هذا السلوك، قائلا: “هذا لأن ضباط الشرطة يحملون جنسية مزدوجة، فهم يؤدون الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات في إسرائيل، وعند عودتهم إلى أوروبا، يعملون في الشرطة”. أضاف: “قريبا، سيصبح شعب ألمانيا وأوروبا كلها فلسطينيين”.

وعبر آخر عن غضبه من هذا الموقف، وكتب على “إكس”: “بعضهم أولياء بعض … ما عندهم رحمة ولا إنسانية ولا دين، دينهم مصالحهم والمال، والمصيبة يتهمون المستضعفين المسلمين بالإرهاب وهم أصل الإرهاب أبوه وأمه”.

وتابع مستنكرا:” قتلوا ملايين البشر في حروبهم العالمية وفي استحلالهم العالم ويتنظرون علينا بالإنسانية وحقوقها وحقوق الحيوان وهم البلاء كله”.

وغرّد فراس عبر حسابه: “ما زال البعض يصدق أن الصليبين عندهم رحمة على المسلمين، فهؤلاء هم من يزود عبّاد العجل بالذخيرة منذ زمن بعيد”.

وكتب تامر معلقا: “ألمانيا التي كانت تؤمن بالنازية وتنّفذ الإبادة الجماعية في الماضي، اليوم تؤمن بالصهيونية وتدعم وتشارك في إبادة إسرائيل لأهل غزة، التاريخ لن يرحم”.