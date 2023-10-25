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رياضة

شرطي لِإدارة مباراة الجزائر والصّومال

علي بهلولي
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شرطي لِإدارة مباراة الجزائر والصّومال
ح.م
حكم السّاحة المالي بوبو طراوري.

عيّن الاتحاد الدولي لِكرة القدم، الأربعاء، طاقم تحكيم مباراة المنتخب الوطني الجزائري وضيفه الصّومالي.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة، في الـ 16 من نوفمبر المقبل على الساعة السادسة مساءً. لِحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

وينتمي الطاقم إلى مالي، ويقوده حكم السّاحة بوبو طراوري، مسنودا بِمساعدَيه موديبو سماكي وبابا يومبوليبا.

ويملك الحكم بوبو طراوري (43 سنة) الشارة الدّولية لـ “الفيفا”، منذ عام 2014.

وبعيدا عن الحقل الرّياضي ونشاط التحكيم، انخرط بوبو طراوري سابقا في سلك الأمن بِبلده مالي، حيث يُمارس – تحديدا – مهنة شرطي.

ويُشير تاريخ الـ 27 من مارس الماضي بِتونس، إلى موعد ومكان آخر مباراة رسمية أدارها الحكم بوبو طراوري، وكان أحد طرفَيها “مُحاربو الصّحراء”. وحينها منح 3 بطاقات صفراء لِرجال جمال بلماضي، نظير واحدة فقط للنيجر. في لقاء حسمه “الخضر” لِمصلحتهم بِهدف، من توقيع المهاجم بغداد بونجاح.

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