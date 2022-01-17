شرطي يطلق النار على زوجته وينتحر في أم البواقي

عاشت مدينة عين البيضاء التي تبعد عن مقر الولاية أم البواقي بحوالي 40 كلم، نهار الاثنين، حالة من الذعر بعد أن أقدم المسمى “ف.ن”، وهو شرطي بمدينة عين البيضاء في الأربعينات من العمر، ورب عائلة تتكون من ثلاثة أطفال في الساعة العاشرة من صباح الاثنين على توجيه ثلاث طلقات نارية أصاب بها زوجته في عدة أماكن من جسدها، وتركها غارقة في بركة من الدماء، قبل أن يوجّه صوب رأسه سلاحه بطلق ناري، ليلفظ أنفاسه في عين المكان.

حيث تدخلت وحدة الحماية المدنية، وتم نقل الضحيتين، إلى مستشفى زرداني صالح بعين البيضاء، إذ نقلت المرأة وهي بين الحياة والموت إلى قاعة الإسعافات الأولية، بينما تم تحويل الفاعل إلى مصلحة حفظ الجثث.

وحسب مصادر فإن الزوج المتوفى سبق وأن طلق زوجته، ثم أعادها إلى البيت الزوجية مؤخرا من جديد، وتبقى أسباب الحادث المؤلم مجهولة، والتحقيق جار لمعرفة الأسباب والدوافع التي كانت سببا في هذه الجريمة التي هزت أهل المنطقة.

ج. ل