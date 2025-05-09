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الجزائر

شرط جديد لتسيير مؤسسات قطاع الشباب 

الشروق أونلاين
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شرط جديد لتسيير مؤسسات قطاع الشباب 

أعلن وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أن التسيير الكلي لمؤسسات قطاع الشباب سيكون من الآن فصاعدا برخصة من الوزارة.

وأوضح الوزير، على هامش زيارة تفقد وعمل قادته إلى الولاية، أنه “تقرر اليوم تجميد العمل بالقرار الوزاري الذي كان يمنح الجمعيات صلاحية التسيير الكلي لهياكل الشباب التابعة للقطاع، والإبقاء فقط على التسيير الجزئي، في الوقت الذي سيخضع فيه التسيير الكلي لهذه الهياكل من اليوم فصاعدا لرخصة تمنحها لجنة مختصة بالوزارة”.

وأضاف الوزير أن هذا التوجه الجديد يهدف إلى “تحقيق أهداف قطاع الشباب و والاستغلال الأمثل لهياكل وإمكانيات القطاع”, لافتا إلى أن هياكل القطاع ” لن تقتصر مهمتها على الاستقبال وتنظيم الأنشطة التقليدية، بل ستحتضن أنشطة بيداغوجية تتلاءم مع طبيعتها, كالتخييم والتبادلات المختلفة بين النوادي والجمعيات الشبانية”.

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