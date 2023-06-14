شرط جديد لِمشاركة الأندية الجزائرية إفريقيّا

حدّدت “الكاف”شرطا جديدا للأندية المُشاركة في رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، نسخة 2023-2024.

ويتمثّل الشرط الجديد في ضرورة امتلاك النادي المُشارك لِفريق نسوي، في مسعى من”الكاف” لِإجبار الأندية على الاعتناء بِكرة القدم لدى فئة الإناث.

ولكن الهيئة القارّية للعبة، أتاحت للأندية التي لا تلمك فريقا نسويا، توقيع اتّفاقية مع فريق ينتمي إلى نادٍ محلّي آخر.

وبِهذا الصّدد، قالت إدارة نادي اتحاد العاصمة، الأربعاء، إنّها تستعدّ لِتوقيع اتّفاقية مع فريق نسوي من الدرجة الثانية، ينتمي إلى بلدية باب الوادي.

ومعلوم أن اتحاد العاصمة صاحب كأس”الكاف” للموسم المُنقضي، وسيُشارك في الغمار القارّي خلال النسخة المقبلة.