-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

شرط جديد لِمشاركة الأندية الجزائرية إفريقيّا

علي بهلولي
  • 760
  • 0
شرط جديد لِمشاركة الأندية الجزائرية إفريقيّا

حدّدت “الكاف”شرطا جديدا للأندية المُشاركة في رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، نسخة 2023-2024.

ويتمثّل الشرط الجديد في ضرورة امتلاك النادي المُشارك لِفريق نسوي، في مسعى من”الكاف” لِإجبار الأندية على الاعتناء بِكرة القدم لدى فئة الإناث.

ولكن الهيئة القارّية للعبة، أتاحت للأندية التي لا تلمك فريقا نسويا، توقيع اتّفاقية مع فريق ينتمي إلى نادٍ محلّي آخر.

وبِهذا الصّدد، قالت إدارة نادي اتحاد العاصمة، الأربعاء، إنّها تستعدّ لِتوقيع اتّفاقية مع فريق نسوي من الدرجة الثانية، ينتمي إلى بلدية باب الوادي.

ومعلوم أن اتحاد العاصمة صاحب كأس”الكاف” للموسم المُنقضي، وسيُشارك في الغمار القارّي خلال النسخة المقبلة.

مقالات ذات صلة
كأس العرب داخل القاعة.. المنتخب الجزائري يحقق إنجازا تاريخيا

كأس العرب داخل القاعة.. المنتخب الجزائري يحقق إنجازا تاريخيا

الخُضر في أحسن حالة معنوية بعد مونديال قطر

الخُضر في أحسن حالة معنوية بعد مونديال قطر

أجرة مُغرية لـ “آدم الوناس” في سوق الانتقالات

أجرة مُغرية لـ “آدم الوناس” في سوق الانتقالات

بالصور.. والي العاصمة يكرّم نجم بن عكنون

بالصور.. والي العاصمة يكرّم نجم بن عكنون

توني كروس يعلّق على صفقة بيلينغهام

توني كروس يعلّق على صفقة بيلينغهام

هلال سوداني يمضي في نادي ماريبو السلوفينتي

هلال سوداني يمضي في نادي ماريبو السلوفينتي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد