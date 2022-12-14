“شرعنا في التحضير البسيكولوجي للاعبين”

مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة:

أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين لكرة القدم، مجيد بوقرة، أن التحضير البسيكولوجي للاعبين قد انطلق، من اجل وضعهم في جو منافسة بحجم بطولة إفريقيا للأمم 2022 والمقررة بالجزائر في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 4 فيفري المقبل.

وأوضح بوقرة، في حوار نشره موقع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف): “لقد كانت لنا الفرصة للتعرف على أرضية ملعب براقي الممتازة الذي سنخوض المنافسة فيه، وشرعنا الآن في العمل البسيكولوجي مع اللاعبين للاستعداد لدخول جو المنافسة الإفريقية”.

وكان المنتخب الوطني للاعبين المحليين، قد شرع مساء الاثنين في التربص التحضيري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، بحضور اللاعبين الـ28 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في التربص بالإضافة إلى مدافع شباب بلوزداد معاذ حداد الذي التحق بالمجموعة.

وسيلعب المنتخب الوطني خلال هذا التربص الإعدادي وما قبل تنافسي مقابلتين وديتين بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، الأولى جرت، الأربعاء، بدون جمهور أمام منتخب موريتانيا والثانية أمام السنغال يوم السبت بحضور الجمهور.

وأوضح مجيد بوقرة أن الهدف من هذه المقابلات الودية، “هو منح الفرصة للاعبين لإظهار مستواهم وإمكاناتهم، وللطاقم الفني للتعرف بشكل واضح على اللياقة التي يتمتع بها اللاعبون قبل تحديد القائمة النهائية المعنية بالموعد القاري”.

وستكون هذه المحطة الإعدادية الأخيرة للتشكيلة الوطنية بعد أسبوعين من التربص الإعدادي الذي جرى بالإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدة من 10 إلى 26 نوفمبر وتخللته مقابلتين وديتين أمام سوريا بـ(1-0) و سيراليون (3-0) والكويت (انهزام بنتيجة 1-0).

وخلص بوقرة إلى التأكيد أن عناصره “متعبة قليلا بسبب العمل الذي قامت به بسيدي موسى، لكنه يواصل العمل معهم بحذر خشية تعرضهم لإصابات في الدقائق الأخيرة”، مضيفا: “أنا متحمس جدا لملاقاة الجمهور الجزائري مجددا بمناسبة مواجهة السنغال يوم السبت بملعب 19 ماي بعنابة (30. 18سا)”.

ويتواجد المنتخب الجزائري الذي سيسجل ثاني مشاركة له في هذه المنافسة القارية، في المجموعة الأولى التي ستقام مبارياتها بملعب براقي (الجزائر العاصمة)، ويتعلق الأمر، بمنتخبات ليبيا، إثيوبيا وموزمبيق، على أن يستهل المنافسة أمام نظيره الليبي يوم الجمعة 13 جانفي.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم المنتخبات الـ18 المشاركة في البطولة القارية على ثلاث مجموعات من أربعة منتخبات، مقابل ثلاثة منتخبات في المجموعتين الأخريين.

ويتأهل الأولان عن المجموعات الأولى والثانية والثالثة للدور ربع نهائي، فيما يتأهل لنفس الدور صاحبا المركز الأول فقط عن المجموعتين الرابعة والخامسة.