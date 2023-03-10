شرفة: إدماج أزيد من نصف مليون من حاملي الشهادات في مناصب عمل

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, يوسف شرفة, أنه تم إدماج أزيد من نصف مليون مستفيد من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في مناصب عمل.

وقال شرفة، الخميس، في رده على سؤال حول التكفل بمستفيدي جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي, في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أوضح السيد شرفة أنه تم إلى غاية 31 جانفي 2023 إدماج 554.398 من أصل 592.859 مستفيد من هذين الجهازين”.

وأبرز شرفة أن هذه العملية تمت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 المتعلق بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات, وبقرار من رئيس الجمهورية القاضي بإعطاء الفرصة للمستفيدين من هذه الأجهزة للحصول على مناصب عمل قارة”.