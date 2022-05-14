شرفة: استفادة أكثر من مليون شاب من منحة البطالة

قال إنها ستساهم في تحديد مخزون اليد العاملة المكونة..

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، خلال لقاء وطني جمعه بمديري التشغيل أن أكثر من مليون منحة بطالة تم صرفها منذ استحداث هذه الآلية شهر مارس الفارط، مبرزا في السياق مباشرة المصالح المعنية بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تأخرت بفعل جائحة كورونا.

وأكد شرفة، السبت، خلال لقاء وطني جمعه بمديري التشغيل أن أهداف منحة البطالة لا تنحصر فقط في تقديم المبالغ المالية للأشخاص المعنيين بها وإنما تهدف كذلك إلى معرفة مخزون اليد العاملة المكونة والمؤهلة والتي تنتظر منصب عمل قار.

وفيما تعلق بملف الإدماج لاسيما الإدماج المهني أضاف شرفة بالقول “كان التزاما منا حتى ننجح في تحويل الجهاز إلى مناصب نهائية على مستوى الوظيف العمومي”.

هذا، ويبقى دمج أجهزة التشغيل ضمن جهاز موحد وبحث آليات المرافقة هو رهان القطاع في إطار دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.