شرفة في زيارة عمل إلى بيلاروسيا لتعزيز التعاون الثنائي

شرع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، يوم أمس الأربعاء، في زيارة عمل إلى جمهورية بيلاروسيا، سيترأس خلالها أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية-البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، أجرى الوزير على هامش الزيارة، المزمع عقدها اليوم الخميس بالعاصمة مينسك، بالتنسيق مع وزير مكافحة الاحتكار وتنظيم التجارة البيلاروسي، أرتر كاربوفييش. لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين البيلاروسيين، حيث التقى بنائب رئيس الوزراء، يوري شوليكو.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير الشراكة بين الجزائر وبيلاروسيا، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها القطاع الفلاحي. وأكد الطرفان على الطابع الواعد للعلاقات الثنائية والإرادة السياسية المشتركة لدفعها نحو آفاق أوسع.

وعقد الوزير شرفة اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الفلاحة والتغذية البيلاروسي، يوري غورلوف، حيث ناقشا مشاريع التعاون المستقبلية، لاسيما في مجالات إنتاج اللحوم الحمراء، وتطوير العتاد الفلاحي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في الميادين العلمية والتقنية.

وفي إطار برنامج الزيارة، قام الوفد الجزائري بزيارة إلى مقر بورصة السلع العالمية البيلاروسية، حيث اطلع الوزير على طبيعة أنشطة هذه المؤسسة العمومية وأهميتها في دعم المبادلات التجارية على المستويين المحلي والدولي.