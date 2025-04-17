-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

شرفة في زيارة عمل إلى بيلاروسيا لتعزيز التعاون الثنائي

محمد فاسي
  • 165
  • 0
شرفة في زيارة عمل إلى بيلاروسيا لتعزيز التعاون الثنائي
وزارة الفلاحة
جانب من الزيارة

شرع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، يوم أمس الأربعاء، في زيارة عمل إلى جمهورية بيلاروسيا، سيترأس خلالها أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية-البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، أجرى الوزير على هامش الزيارة، المزمع عقدها اليوم الخميس بالعاصمة مينسك، بالتنسيق مع وزير مكافحة الاحتكار وتنظيم التجارة البيلاروسي، أرتر كاربوفييش. لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين البيلاروسيين، حيث التقى بنائب رئيس الوزراء، يوري شوليكو.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير الشراكة بين الجزائر وبيلاروسيا، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها القطاع الفلاحي. وأكد الطرفان على الطابع الواعد للعلاقات الثنائية والإرادة السياسية المشتركة لدفعها نحو آفاق أوسع.

وعقد الوزير شرفة اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الفلاحة والتغذية البيلاروسي، يوري غورلوف، حيث ناقشا مشاريع التعاون المستقبلية، لاسيما في مجالات إنتاج اللحوم الحمراء، وتطوير العتاد الفلاحي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في الميادين العلمية والتقنية.

وفي إطار برنامج الزيارة، قام الوفد الجزائري بزيارة إلى مقر بورصة السلع العالمية البيلاروسية، حيث اطلع الوزير على طبيعة أنشطة هذه المؤسسة العمومية وأهميتها في دعم المبادلات التجارية على المستويين المحلي والدولي.

مقالات ذات صلة
 دولة عربية تكتشف 04 مليار برميل احتياطي نفط باستعمال الذكاء الاصطناعي

 دولة عربية تكتشف 04 مليار برميل احتياطي نفط باستعمال الذكاء الاصطناعي

وزير الصناعة: 12,5 مليار دولار حجم المبادلات التجارية الجزائرية الصينية في 2024

وزير الصناعة: 12,5 مليار دولار حجم المبادلات التجارية الجزائرية الصينية في 2024

“كوسوب” تمنح الشركة العربية للإيجار المالي تأشيرة لإصدار سندات بقيمة 3 ملايير دينار

“كوسوب” تمنح الشركة العربية للإيجار المالي تأشيرة لإصدار سندات بقيمة 3 ملايير دينار

مصنع في الجزائر لشركة “APTIV” العالمية لصناعة الكوابل الكهربائية الخاصة بالسيارات

مصنع في الجزائر لشركة “APTIV” العالمية لصناعة الكوابل الكهربائية الخاصة بالسيارات

سوناطراك تعقد جلسة عمل مع مسؤولي “إكسون موبيل” الأمريكية

سوناطراك تعقد جلسة عمل مع مسؤولي “إكسون موبيل” الأمريكية

“بريدي موب” غير متوفر مؤقتا على متجر “غوغل بلاي”

“بريدي موب” غير متوفر مؤقتا على متجر “غوغل بلاي”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد