شرفة: مباشرة العملية الـ27 للترحيل.. ودخول محطات تحلية حيز الخدمة

تحدث عن وتيرة قطاعات حيوية بالعاصمة..

كشف والي الجزائر، يوسف شرفة، أن الإعانات المالية المسلمة للتلاميذ المعوزين بالولاية في إطار عملية التضامن، تقدر بـ98 ألف إعانة استفاد منها 63 ألف تلميذ مسبقا، حيث صبت في حسابات بريد أوليائهم زيادة على 25 ألف حقيبة مدرسية ستوزع عليهم لاحقا.

وفي سياق التصدي لوباء كورونا، طمأن والي الجزائر العاصمة، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” لإذاعة البهجة، الأحد، بشأن توفر نحو 700 ألف لتر كمخزون من مادة الأكسجين، حيث يتم تموين مستشفيات بعض ولايات الوسط بهذه المادة، مبرزا أن أزيد من 1500 سرير غير مستغل حاليا على مستوى مستشفيات العاصمة، بسبب تراجع الوباء وعدم تسجيل حالات إصابة كثيرة.

وبشأن عمليات توزيع الحصص السكنية المنتظرة، كشف المسؤول الأول بالعاصمة عن مباشرة العملية الـ27 للترحيل والتي ستمس المقيمين في السكنات الهشة والأقبية والنقاط السوداء، وذلك بعد تنظيم ثماني عمليات خلال العام الجاري .

وشدد الوالي على أن عمليات الإنجاز للسكنات بمختلف الصيغ متواصلة حيث توجد حاليا نحو 3 آلاف وحدة سكنية في طور الإنجاز ببلديات بني مسوس والدار البيضاء وبوزريعة وبئر خادم وغيرها، وستوزع بحسب الأولوية.

وبشأن قطاع الموارد المائية، أوضح والي ولاية الجزائر أنه تم الشروع واستلام بعض المشاريع المبرمجة ضمن البرنامج الاستعجالي المسطر خلال شهر جويلية الماضي، والمتعلق -يضيف- بحفر 120 بئر ارتوازية وإعادة الاعتبار لمحطات تحلية مياه البحر وإنجاز أخرى جديدة، وذلك للقضاء على مشكل التزود بالماء الصالح للشرب .

في هذا الصدد، كشف المسؤول عن وضع محطة شاطئ النخيل (بالم بيتش) حيز الاستغلال، على أن تدخل محطة عين البنيان حيز الخدمة في غضون عشرة أيام، ومحطة زرالدة نهاية الشهر الجاري.

كما تم الشروع -يضيف- في إنجاز محطات جديدة بمواقع مختلفة كالباخرة المحطمة (سعة 10 آلاف متر مكعب) والمرسى (60 ألف متر مكعب) وقورصو (80 ألف متر مكعب) التي سيتم تسليمها تدريجيا ابتداء من شهر ديسمبر المقبل على أن يتم استغلالها جميعا في غضون جوان 2022 حسب تأكيده.

وفيما يتعلق بالآبار الارتوازية، أكد المتحدث أن 29 بئرا تم استلامها ودخلت حيز الاستغلال على أن يتم استلام جميع الآبار المبرمجة عند نهاية الشهر الجاري.

كما تطرق لبعض مشاريع الميترو، مؤكدا أن مشروعين يسيران بوتيرة مرضية، ويتعلق الأمر بخط الحراش وباب الزوار، حيث تقدمت به نسبة الأشغال 80 بالمائة، في حين بلغت نسبة الأشغال بخط عين النعجة براقي 70 بالمئة، في انتظار إتمام الدراسات وانطلاق أشغال خط ساحة الشهداء والأبيار.