شرفة: مشروع المدونة الجزائرية للوظائف والمهن في مراحله الأخيرة

قال وزير العمل يوسف شرفة أن إعداد مشروع المدونة الجزائرية للوظائف والمهن في مراحله الأخيرة، ويوجد قيد الدراسة على مستوى مصالح الحكومة.

وجاء رد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة اليوم الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني للرد على الأسئلة الشفوية التي طرحها النواب.

وابرز الوزير أن ضبط معايير تحديد مناصب العمل الجد شاقة يتطلب دراسة معمقة لتحديدها من بين ما لايقل عن 5510 مهنة وشغل مصنف في المدونة بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية مع مراعاة التطور التكنولوجي في عالم الشغل.

وبخصوص فتح وكالة فرعية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في بلدية بريكة بولاية باتنة، أعلن الوزير عن برمجة وضع مركز ثانوي على مستوى هذه المقاطعة حيز الخدمة بداية سنة 2023 وذلك نظرا للكثافة السكانية الكبيرة يضاف إلى 22 مركزا للدفع موزعين عبر تراب الولاية.

وعن الإجراءات الممكن اتخاذها لتوسيع تطلعات شريحة الأجراء ذوي عقد العمل محدد المدة للاستفادة من نظام التأمين عن البطالة، ذكر الوزير أن هذا النظام استثنى هذا النوع من العقود لأن اللجوء إليها يكون في الحالات الخاصة المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990.