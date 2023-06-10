شرفة: نظام ذكي ومركز تحكم في حركة السير بالعاصمة قريبا

أكد أن النقل الجماعي سيقضي على الازدحام بالمدن

أكد يوسف شرفة، وزير النقل، أن السياسة المنتهجة في الوقت الراهن من قبل دائرته الوزارية لفك الخناق، سواء في العاصمة أو في الولايات التي تعرف ازدحاما كبيرا، هي الاعتماد على وسائل النقل الجماعي لتقليل عدد المركبات التي تستغل الطرق والتي بدورها لم تعد تتسع للكم الهائل منها، ما استلزم التفكير والتشاور مع مختلف المتدخلين المعنيين على المستوى المركزي والمحلي، من أجل اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات قصد التخفيف من حدة الازدحام الذي تشهده العاصمة.

على غرار إطلاق الدراسات لتوسعة ميترو الجزائر إلى كل من شوفالي ودالي براهيم وأولاد فايت والعاشور ودرارية من جهة، وباب الزوار وعين النعجة وبراقي من جهة أخرى، وكذا توسعة خط الترامواي من منطقة المعدومين إلى بئر مراد رايس التي تشهد بدورها انجاز المحطة البرية المتعددة الأنماط وموقف للسيارات، وأيضا خط السكة الحديدية الذي يربط زرالدة ببلدية بئر توتة وصولا إلى محطة أغا، هو حيز الخدمة وبفاعلية كبيرة – يقول الوزير – الذي كشف في نفس الوقت عن إتمام عملية تقييم عروض مناقصة انجاز مشروع دراسة مخطط حركة السير لولاية الجزائر بتاريخ 6 مارس الفارط، مع اختيار مكتب الدراسات للنقل وأن دائرته الوزارية بصدد التحضير لمشروع الصفقة بغرض عرضه على لجنة الصفقات العمومية لولاية الجزائر.

وأكد الوزير خلال رده بتاريخ الفاتح جوان الجاري على مساءلة برلمانية كتابية بخصوص الازدحام المروري الذي تشهده عاصمة البلاد، أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع الدوائر الوزارية الأخرى، على إنشاء نظام تسيير حركة المرور الذكي وانجاز مركز مراقبة والتحكم في حركة السير على مستوى العاصمة مع عصرنة وإنشاء مواقف جديدة خاصة بالسكة الحديدية وإعادة بعث محطة مركزية للسكة الحديدية على مستوى منطقة كوريفة، طبقا لتوجيهات مخطط السير المحلي بالإضافة إلى استعمال التكنولوجيات لوسائل النقل الجماعي للأشخاص كالحافلات الذكية في المدينة الجديدة سيدي عبد اللـه وكذا إعادة بعث المشاريع الهيكلية المتوقفة كالمحطات البرية ومواقف السيارات وإنشاء مراكز التبادل للنقل المتعدد الأنماط مع العمل على توحيد التذاكر بين مختلف أنماط النقل واستعمال التكنولوجيا الحديثة للحجز في وسائل النقل عن بعد بهدف الحد من تنقل الأشخاص إلى المحطات البرية، حيث تم في هذا الصدد إطلاق يوم 6 جانفي الفارط، عملية الحجز واقتناء التذاكر عن بعد وتوفير الموزعات الآلية في المحطات البرية بولاية الجزائر وعلى مستوى 76 محطة عبر الوطن.