شرفة ودربال في زيارة عمل إلى معسكر

شرع كل من وزير الفلاحة يوسف شرفة، رفقة وزير الري طه دربال، الاثنين، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية معسكر.

وأوضح بيان لوزارة الفلاحة أنه خلال الزيارة سيتم معاينة عدة مشاريع حيوية على غرار وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز صومعة، لتخزين الحبوب بطاقة تخزين تقدر بـ 01 مليون قنطار، وزيارة مشروع تنقية ونزع الاحوال لسد بوحنيفية ومشروع تحويل المياه من سد بوحنيفية إلى سد فرقوق.

كما سيقوم ممثلو الحكومة بزيارة وحدة الإنتاج الفلاحي مزرعة نموذجية سابقا) ببلدية ماوسة، إضافة إلى تدشين مستثمرة خاصة بإنتاج امهات دجاج البيض ببلدية بوهني، وكذلك معاينة الخزان المائي ذو سعة تخزين تقدر ب 15.000 م3 ببلدية سيف.