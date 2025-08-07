شرفة يبحث مع مجمع فطيمة الباكستاني توسيع استثماراته في القطاع الفلاحي

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم الخميس 7 أوت، المدير التنفيذي لعمليات شركة GRANDE EXPLORATION MINING COMPANY، التابعة لـ”مجمع فطيمة للأسمدة” الباكستاني، بحضور سفير باكستان لدى الجزائر، والمدير العام لشركة “سوميفوس” التابعة للمجمع الصناعي المنجمي “سونارم”.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، يأتي هذا اللقاء استجابة لرغبة “مجمع فطيمة” في توسيع استثماراته في القطاع الفلاحي، وذلك امتدادا لمذكرة التفاهم الموقعة يوم أمس الأربعاء مع وزارة الطاقة والمناجم لتطوير الأسمدة الفوسفاتية. كما بحث الطرفان سبل تطوير استثمارات واعدة في مجال الزراعات الاستراتيجية بالجنوب.