شرفة يتسلم مهامه على رأس وزارة الفلاحة

استلم يوسف شرفة، يوم الأربعاء، مهامه كوزير للفلاحة والتنمية الريفية، بعد تعيينه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلفا لمحمد عبد الحفيظ هني الذي أنهيت مهامه.

وجرت مراسم تسليم واستلام المهام بين شرفة وهني بمقر الوزارة بحضور إطارات القطاع، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتوجه الوزير هني الذي أنهيت مهامه بشكره “للثقة التي وضعها في شخصه رئيس الجمهورية لأكثر من سنتين”، حيث لفت إلى “حيوية وديناميكية قطاع الفلاحة متمنيا النجاح و التوفيق للوزير الجديد في مهامه الجديدة”.

من جهته، شكر وزير الفلاحة شرفة رئيس الجمهورية على تجديد الثقة في شخصه بتعيينه بعد أن كان على رأس وزارة النقل، مشيرا إلى أن هذه “الثقة ستكون بالنسبة له حافزا و دافعا قويا للعمل بكل جهد في سبيل النهوض بالقطاع”.

و أشار شرفة إلى “التحديات الكبيرة للنهوض بقطاع الفلاحة الذي يعتبر استراتيجيا، اذ توكل له مهمة ضمان الأمن الغذائي، و الذي يعتبر ركيزة أساسية للتقدم و التطور و تحقيق الرفاهية”.

“مما يستوحب من الجميع توحيد الجهود و العمل في سبيل تجسيد التزامات رئيس الجمهورية التي تهدف الى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين”، يضيف المصدر ذاته.

محمد لحبيب زهانة يتسلم مهامه على رأس وزارة النقل

تسلم محمد لحبيب زهانة، مهامه كوزير للنقل بعد تعيينه أمس الثلاثاء من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على رأس هذه الوزارة، خلفا ليوسف شرفة الذي عين وزيرا للفلاحة.

للإشارة فإن الوزير الجديد للنقل زهانة، كان يشغل منصب الأمين العام لنفس الوزارة، حيث تقدم زهانة بخالص شكره للرئيس تبون على الثقة التي وضعها في شخصه.

كما أعرب عن “إرادته في العمل مع كل الكفاءات لتحسين تسيير القطاع وبلوغ الأهداف المسطرة”.