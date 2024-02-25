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اقتصاد

شرفة يفتتح احتفالية “يوم الجزائر” بمعرض اكسبو الدوحة للبستنة بقطر

الشروق أونلاين
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شرفة يفتتح احتفالية “يوم الجزائر” بمعرض اكسبو الدوحة للبستنة بقطر

أشرف وزير الفلاحة، يوسف شرفة على مراسم الاحتفال باليوم الوطني للجزائر بمعرض “اكسبو الدوحة للبستنة” بالعاصمة القطرية.

وأفاد بيان للوزارة أن المعرض ينظم من 02 اكتوبر 2023 الى غاية 28 مارس 2024 تحت شعار “صحراء خضراء…بيئة أفضل”.

وحضر مراسم الاحتفال، الوزير القطري للبيئة والتغير المناخي، وسفير الجزائر لدى دولة قطر، والمفوض العام للمعرض الدولي للبستنة 2023، إضافة الى ممثلين عن السلك الدبلوماسي بالدوحة.

يشارك في هذه التظاهرة الدولية، الاولى من نوعها في الشرق الأوسط، أكثر من 100 دولة، عبر جناح رسمي  وحديقة يمثلان كل بلد مشارك.

تم تخصيص يوم وطني لكل بلد للقيام باحتفالات رسمية يتم فيها إبراز سياسات الدول المتعلقة بالمواضيع التي يدور حولها هذا المعرض لا سيما التنمية المستدامة والزراعة الحديثة، والإبتكار، ومكافحة التصحر، والتكيف مع التغيرات المناخية وغيرها.

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