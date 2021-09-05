شرفي: “السلطة المستقلة” ستضمن مصداقية الانتخابات المحليّة

طمأن على المساواة بين جميع الفاعلين..

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الأحد، بالجزائر أن الانتخابات المحلية محطة لاستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة.

وأوضح شرفي عقب إعطائه إشارة الانطلاق في عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على مستوى بلدية المحمدية، “بصفتنا سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، فإننا نعمل على ضمان جميع الظروف لإنجاح الانتخابات المحلية المقبلة وتحقيق نسبة مشاركة معتبرة، غير أن هذا النجاح مرتبط بشكل وثيق بدرجة الوعي الديمقراطي لدى المواطن”.

وأكد شرفي أن “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعكف على ضمان مصداقية الانتخابات المقبلة ونزاهتها وشفافيتها وكذا المساواة بين جميع الفاعلين المعنيين من مترشحين أو ناخبين”.

بهذه المناسبة، أشار شرفي الى أنه “يجب على المواطن أن يدرك أنه من مصلحته المشاركة في الانتخابات المحلية يوم 27 نوفمبر وأن الكلمة الأخيرة تعود له”.

وقد انطلقت الأحد، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات المسبقة لأعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 27 نوفمبر القادم لتختتم يوم 15 سبتمبر الجاري.

وقد تقرر الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ضمن المرسوم الرئاسي الذي وقع عليه يوم 28 أوت الماضي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس البلدية والولائية المزمع تنظيمها يوم 27 نوفمبر المقبل.

في هذا السياق، دعت ذات السلطة يوم الأربعاء الماضي المواطنين غير المسجلين بالقوائم الانتخابية لاسيما البالغين 18 سنة يوم الاقتراع إلى تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية ببلدية إقامتهم.

س. ع