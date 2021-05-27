شرفي: طبع مليار و200 مليون ورقة تصويت

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخاب محمد شرفي أنه تم طبع مليار و200 مليون ورقة تصويت تحضيرا للانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال شرفي، الخميس، في ندوة صحفية لتقييم الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية أن هذا العدد الكبير دليل على كثافة عدد المترشحين.

وكشف شرفي أن 512 ملفا وصل السلطة لطلب الدعم المالي، مشيرا إلى أن هناك قوائم لم تطلب الدعم، موضحا أن أمين المال هو المكلف بصرف المال بناء على الفواتير التي تصل إليه.

وقال شرفي، خلال الندوة الصحفية أن السلطة لا تفرق بين قائمة حزبية وقائمة حرة والتنافس يعود للإمكانيات التي تملكها القائمة، التي أكد أنه بإمكانها التحالف.

وعن سير الحملة الانتخابية قال شرفي أن الاسبوع الأول منها، مر في في أجواء عادية مع الحرص على تطبيق البرتوكول الصحي.