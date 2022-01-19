شرفي: قبول 416 ملف ترشح لانتخابات مجلس الأمة

كشف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أنه تم قبول 416 ملف ترشح لانتخابات مجلس الأمة بعد سحب 603 ملفا وإيداع 503 منها على مستوى الهيئة.

وأوضح شرفي، الأربعاء، في ندوة صحفية أنه تم قبول 416 ملف ترشح لانتخابات مجلس الأمة من 503 ملفا تم إيداعه، مشيرا إلى رفض 31 ملفا و تواجد 56 ملفا قيد الدراسة.

وأضاف رئس السلطة أنه أصدر 3 تعليمات للتأطير القانوني للعملية الانتخابية، مضيفا أن الهيئة الناخبة تضم 27151 ناخب.

وحسب المستوى العلمي قال شرفي أن 39.37 بالمائة من المترشحين غير حاصلين على البكالوريا.

وذكر شرفي أن جبهة التحرير الوطني زكت 78 مترشحا في 50 ولاية، التجمع الوطني الديمقراطي 74 مترشحا في 47 ولاية، جبهة المستقبل 51 مترشح في 34 ولاية، حمس 37 مترشح في 32 ولاية، البناء الوطني27 مرشح في 25 ولاية، صوت الشعب 16 مترشح في 15 ولاية، جبهة القوى الاشتراكية 6 مترشحين في 5 ولايات.