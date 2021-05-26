شرفي مطلوب في غرداية

أقدم رئيس بلدية غرداية، على نقل موظفة في البلدية، كانت تعمل في مكتب الانتخابات من تاريخ 16 مارس 2020، وتم تعيينها وفق وثائق تحوزها الشروق، إلى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، وفق قراره وقعه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بتاريخ 15 مارس الماضي، كأمينة للجنة.

ولكن رئيس بلدية غرادية كان له رأي آخر، حيث قرر تحويل الموظفة من لجنة الانتخابات إلى منصب “مكتب الفلاحة والاستثمار بمديرية الشؤون العامة”، ما يطرح علامة استفهام حول القرار الذي اتخذه “المير” لمعارضة قرار من طرف شرفي.