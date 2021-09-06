شرفي: هذا هو عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أن عدد المسجلين الجديد في القوائم الانتخابية بلغ 25813 مسجل.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي خلال ندو صحافية نشطها، الاثنين، أن 25813 ألف ناخب قاموا اليوم بالتسجيل في القائمة الانتخابية و48 ألف مشطوب حتى الساعة الـ11:00 صباحا.

وتحدث شرفي عن 39 قائمة حزبية و5 قوائم حرة سحبت استمارات الترشح للمجالس الولائية إلى غاية الساعة.

كما تم تسجيل 1327 قائمة حزبية و5 قوائم حرة سحبت استمارات الترشح للمجالس البلدية.