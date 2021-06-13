شرفي: هناك دعـوة مبطنـة إلى زرع الفـوضى والتشكيك في مصداقيتنا  

ردا على الجهات أصدرت تصريحات وبيانات تمس بالسلطة ونزاهتها

ردت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على تصريحات بعض “الجهات”، التي شككت في قدرتها على حماية وصيانة أصوات الناخبين الجزائريين.

وأفاد بيان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن “بعـض الجهـات أصدرت تصريحات وبيانات لا أساس لهـا مـن الصـدق أو المصداقية وتمس بالتزام السلطة المستقلة ونزاهتهـا”

وتابع البيان”هذه الجهات قالت أن السلطة المستقلة للانتخابات غير قادرة على صيانة وحمايـة أصـوات الناخبين”.

إلى ذلك فقد دعت الجهات التي رد عليها شرفي ببيان نشرته السلطة المستقلة الوطنية للانتخابات رئيس الجمهورية لتحمل المسؤولية بتعبير يحمل من التهديد و الوعيد.

وأكد بيان هيئة شرفي أن “هذا الأمر يمـس بـأخلاق الدولة وصـون بنـاء الجمهوريـة الجديـدة وهو دعـوة مبطنـة إلى زرع الفـوضى والتشكيك”.