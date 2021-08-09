شرفي يجري حركة جزئية في سلك منسقي المندوبيات الولائية
أجرى محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حركة جزئية في سلك منسقي المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة مست 8 ولايات.
وأفاد بيان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات انه تم تعيين السادة الاتية اسمائهم:
1-بلمخفي الطيب، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية بشار
2-بن عميرة عبد الصمد، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية سطيف
3-حبيب أحمد، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية معسكر
4-عبدون محمد، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية برج بوعريريج
5-صديقي أمبارك، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية تندوف
6-برقوق محمد، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية تيبازة
7-زيتوني محمد، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية ميلة
8-سعدالله بحري، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية عين تموشنت