شرفي يجري حركة جزئية في سلك منسقي المندوبيات الولائية  

أجرى محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حركة جزئية في سلك منسقي المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة مست 8 ولايات.

وأفاد بيان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات انه تم تعيين السادة الاتية اسمائهم:

1-بلمخفي الطيب، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية بشار

2-بن عميرة عبد الصمد، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية سطيف

3-حبيب أحمد، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية معسكر

4-عبدون محمد، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية برج بوعريريج

5-صديقي أمبارك، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية تندوف

6-برقوق محمد، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية تيبازة

7-زيتوني محمد، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية ميلة

8-سعدالله بحري، منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية عين تموشنت