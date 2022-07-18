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الجزائر

شرفي يكشف تفاصيل تنظيم الانتخابات الجزئية

الشروق أونلاين
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شرفي يكشف تفاصيل تنظيم الانتخابات الجزئية

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الاثنين، عن إصدار هيئته لـ 5 قرارات فور إعلان رئيس جمهورية عن تنظيم  انتخابات بلدية جزئية.

وأوضح شرفي خلال ندوة صحافية أن القرارات تتعلق خاصة بمراجعة القوائم الانتخابية، حيث تم التواصل مع جميع الهيئات على رأسها وزارة العدل ووزارة الداخلية.

وقال شرفي في معرض تصريحاته أن الدستور يفرض على سلطة الانتخابات الشفافية والمصداقية وكل ملفات الترشح موجودة تحت تصرف الراغبين في الترشح بمندوبية بجاية وتيزي وزو.

وأشار رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات إلى وجود 15 مقعدا ببلدية فرعون و13 مقعدا بمسيسنة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمقاعد في البلديات المعنية بالانتخابات الجزئية 90 مقعدا.

وعن العدد الإجمالي للمترشحين في البلديات المعنية بالانتخابات، قال إنه بلغ 108 مترشحا، وقرابة 58 ألف ناخب في البلديات الستة التي ستجرى فيها الانتخابات الجزئية.

إلى ذلك تحدث شرفي عن برنامج وضعته السلطة المستقلة للانتخابات لتطوير نفسها تحضيرا للمواعيد الانتخابية القادمة.

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