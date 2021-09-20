شرفي يكشف عن “قفزة ” في عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الاثنين، عن إحصاء 582.169 مسجل جديد في القوائم الانتخابية إثر انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم منتصف الشهر الجاري.

وقال شرفي خلال ندوة صحفية أن السلطة المستقلة للانتخابات أن عدد الكتلة الناخبة وصل إلى 24.589.475 ناخب.

واوضح سجلت انه تم تسجيل “قفزة نوعية” في عدد المسجلين الجدد ضمن القوائم الانتخابية مقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة، مشيرا إلى تسجيل 582.169 مسجل جديد، وهو ما يوحي –كما قال– بأن عملية الاقتراع المقبل ستكون “إيجابية” بالنظر لمقاييس “الديمقراطية السليمة”.

وتابع أنه عقب المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية، فإن حجم الكتلة الناخبة بما فيها الجالية الجزائرية في المهجر، بلغ 24.589.475 ناخب.