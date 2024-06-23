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الجزائر
26 راغبا بالترشّح سحبوا استمارات التوقيعات

شرفي يكشف موعد الإعلان عن القائمة النهائية لمترشّحي الرئاسيات

الشروق أونلاين
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شرفي يكشف موعد الإعلان عن القائمة النهائية لمترشّحي الرئاسيات
أرشيف
محمد شرفي

أحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 26 راغبا في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، قاموا بسحب 2.5 مليون استمارة اكتتاب للتوقيعات الفردية.

وذكّر رئيس السلطة محمد شرفي في ندوة صحفية يوم السبت، بأن 18 جويلية المقبل سيكون آخر أجل أمام الراغبين في الترشح لهذه الاستحقاقات. ليفسح بعدها المجال لدراسة ملفات الترشّح.

حيث ستتواصل دراسة الملفات إلى غاية 27 جوان. وهو التاريخ الذي سيتم فيه الإعلان عن القائمة النهائية للأسماء التي قُبلت ملفات ترشحها للانتخابات الرئاسية.

وفي 12 جوان الجاري، كشف شرفي عن تسجيل 14 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر القادم.

وقال شرفي في تصريح صحفي إن “14 راغبا في الترشّح تقدموا إلى الهيئة، وسحبوا مجموع مليون نسخة من استمارات التوقيعات. إلى غاية الـ18:00 مساء من يوم الثلاثاء (11 جوان)”.

وفي 21 مارس الماضي، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة. وقد حُدّد تاريخُها بيوم 7 سبتمبر 2024.

وينصّ قانون الانتخابات في الجزائر، على إجراء الانتخابات الرئاسية في ظرف 30 يوما قبل انقضاء عهدة الرئيس الحالي، المحدّدة بـ5 سنوات.

وقد نُصّب الرئيس الحالي في 19 ديسمبر 2019، بعد انتخابه بأغلبية الأصوات، في رئاسيات 12 ديسمبر من السنة ذاتها.

لكن المادة الـ91 من الدستور، تنصّ على أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

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