-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
قصد تمويل حمالاتهم لتشريعيات 12 جوان

شرفي: 30 مليون لكل مترشح شاب في كل قائمة إنتخابية

الشروق أونلاين
  • 245
  • 0
شرفي: 30 مليون لكل مترشح شاب في كل قائمة إنتخابية

كشف، محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، عن منح كل مترشح شاب لتشريعيات 12 جوان مبلغ 30 مليون سنتيم، قصد تمويل حملته الانتخابية.

وقال شرفي في تصريح صحافي له، الأربعاء: “بعد اللقاء الذي جمع ممثلي القوائم المستقلة، تم إتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات قصد التكفل بالمساعدات لصالح المترشحين الشباب من أجل تمويل حمالاتهم الانتخابية”.

وأوضح شرفي، إنه وبعد إمضاء الوزير الأول للتعليمة المتعلقة بمنح مساعدات مادية لصالح المترشحين، أقل من 40 سنة تقرر منح مبلغ 300 ألف دينار لكل مترشح شاب في كل قائمة.

وجاء القرار الذي أعلن عنه شرفي بعد لقاءات بين إطارات السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وإطارات وزارة الداخلية والمالية.

مقالات ذات صلة
إجراءات مشددة على عمليات بيع الأدوية المؤثرة عقليا

إجراءات مشددة على عمليات بيع الأدوية المؤثرة عقليا

تفعيل المصالحة لاسترجاع الأموال المهربة نحو الخارج

تفعيل المصالحة لاسترجاع الأموال المهربة نحو الخارج

شاب في خنشلة يبتز طليقته بصورها

شاب في خنشلة يبتز طليقته بصورها

لجنة مختلطة لضبط تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب

لجنة مختلطة لضبط تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب

لهذه الأسباب أخَّر شرفي موعد انطلاق الحملة الانتخابية

لهذه الأسباب أخَّر شرفي موعد انطلاق الحملة الانتخابية

تدابير جديدة وإبعاد للمال الفاسد عن سباق البرلمان

تدابير جديدة وإبعاد للمال الفاسد عن سباق البرلمان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد