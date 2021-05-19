قصد تمويل حمالاتهم لتشريعيات 12 جوان

كشف، محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، عن منح كل مترشح شاب لتشريعيات 12 جوان مبلغ 30 مليون سنتيم، قصد تمويل حملته الانتخابية.

وقال شرفي في تصريح صحافي له، الأربعاء: “بعد اللقاء الذي جمع ممثلي القوائم المستقلة، تم إتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات قصد التكفل بالمساعدات لصالح المترشحين الشباب من أجل تمويل حمالاتهم الانتخابية”.

وأوضح شرفي، إنه وبعد إمضاء الوزير الأول للتعليمة المتعلقة بمنح مساعدات مادية لصالح المترشحين، أقل من 40 سنة تقرر منح مبلغ 300 ألف دينار لكل مترشح شاب في كل قائمة.

وجاء القرار الذي أعلن عنه شرفي بعد لقاءات بين إطارات السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وإطارات وزارة الداخلية والمالية.