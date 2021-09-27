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الجزائر

شرفي: 6 أحزاب تمركزت في 1000 بلدية تحسبا لمحليات 27 نوفمبر

الشروق أونلاين
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شرفي: 6 أحزاب تمركزت في 1000 بلدية تحسبا لمحليات 27 نوفمبر

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أن 6 أحزاب استطاعت التمركز في أزيد من ألف بلدية تحسبا لمحليات 27 نوفمبر القادم.

وأوضح شرفي، الاثنين، في حوار خص به القناة الإذاعية الثانية أن 6 أحزاب اقتحموا أزيد من ألف بلدية مثمنا الديناميكية التي يتحرك بها حزب القوى الاشتراكية المتواجد عبر أكثر من 15 ولاية والذي ينشط بقوة حسب تصريح شرفي.

كما كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن سحب 22674 ملفا وإحصاء 400 ألف مسجل  تحسبا للمشاركة في محليات 27 نوفمبر القادم .

وأوضح شرفي، أن 1116 ملفا خاصا بالترشح لانتخابات المجالس الولائية تم سحبها منها 853 ملفا  لـ48 حزبا معتمدا، فيما  263 ملفا آخر تم سحبه في إطار القوائم المستقلة.

 وأضاف شرفي بخصوص المجالس الشعبية البلدية أن عدد الملفات التي تم سحبها لحد الآن يقدر بـ 21558  منها19741 لـ 50حزبا معتمدا ،بينما 1817 ملف تم سحبها لتأسيس قوائم حرة.

وفي سياق الحديث عن الانتخابات المحلية كشف شرفي عن إحصاء أكثر من 400 ألف مسجل جديد في القوائم الانتخابية داخل الوطن ليصبح تعداد الكتلة الناخبة 23717491  .

وقال شرفي في هذا الخصوص أن ما يعطي الطعم الخاص لهذين الاقتراعين المقترنين هو المشاركة القوية و الشحنة التنافسية للترشح  مشيدا بثقة رئيس الجمهورية التي اعتبرها ضيف الثانية  بمثابة تشجيع لمهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من غربلة قانونية و أخلاقية للترشيحات والمضي قدما في تطهير القوائم الانتخابية  من مصادر المال الفاسد .

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