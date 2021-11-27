شرف الدين عمارة: أم درمان لن تتكرر بين الجزائر ومصر (فيديو)

أكد شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ان المباراة الفاصلة مع مصر في أم درمان عام 2009، لن تتكرر أبدا، لأنها لعبت في ظروف خاصة ومشحونة وكانت درسا للجماهير.

وقال عمارة في تصريحات لقناة الكأس القطرية، أنه حتى لو أقعت قرعة الدور الفاصل الجزائر مع مصر، فالمباراة ستجرى في ظل روح رياضية وبعيدا عن الظروف المشحونة التي لعبت فيها مباراة أم درمان.

وبشأن المنتخب الذي يفضل ملاقاته في الدور الفاصل أوضح عمارة أن الفريق الجزائري مستعد لملاقاة أي منتخب، لأن الهدف هو التأهل لمونديال قطر.

كما تمنى عمارة التأهل للمنتخبات العربية مثل تونس والمغرب ومصر، وكذا المنتخبات الافريقية الأخرى.