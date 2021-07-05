شرف الدين عمارة: توقيت النهائي يثير التعجب ومصرون على الكأس 

عبّر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة عن امتعاضه من التوقيت الذي برمج فيه لقاء نهائي شبان الجزائر أمام السعودية.

وأكد عمارة في نفس الوقت أن المنتخب الجزائري مصّر على العودة بالكأس مهما كان توقيت المواجهة، التي برمجت على الساعة الرابعة عصرا، بالتوقيت الجزائري، وقال عمارة، اليوم الاثنين في تصريح لـ”الشروق”، في مطار الجزائر الدولي، قبل تنقله إلى القاهرة، لحضور المباراة النهائية: “نلعب على العاشرة صباحا أو الرابعة عصرا، نحن مصّرون على العودة بالكأس”.

وأضاف: “برمجة المباراة النهائية على الرابعة عصرا، يؤثر على لاعبينا، بالنظر إلى أشعة الشمس، ودرجة الحرارة العالية التي تؤثر على مردود اللاعبين، وتعجبنا لهذا التوقيت وقدمنا ملاحظات في هذا الشأن، لأنه من غير المعقول تحضر نفسك لمباراة على أساس أنك تلعبها في توقيت ثم يتم تغييره”.

أما بخصوص برمجة المباراة النهائية لكأس العرب، في ملعب الدفاع الجوي، فيرى رئيس “الفاف” أن ذلك لا يعد مشكلا، وقال: “اللقاء برمج منذ حوالي أربعة أيام في ملعب الدفاع الجوي، لأن ملعب القاهرة الدولي لن يكون متاحا بسبب تنظيم احتفالات وطنية هناك، نقول هذا رغم أن منتخب السعودية سبق له اللعب في ملعب الدفاع الجوي، يعرف معالمه مقارنة بلاعبينا”.