-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

شرف الدين عمارة: لم ننهزم ..وهناك أمور يجب تصليحها

سليم.ع
  • 363
  • 0
شرف الدين عمارة: لم ننهزم ..وهناك أمور يجب تصليحها

قال رئيس الإتحاد الجزائري لكرة شرف الدين عمارة، في تصريحات له بعد العودة إلى الجزائر، أن نتيجة التعادل أمام بوركينافاسو ليست مخيبة..

وأضاف رئيس “الفاف” أن “الخضر” لا يزالون في صدارة ترتيب المجموعة، مؤكدا أن المشوار لا يزال طويلا في التصفيات.

وعن الاستقبال الذي حظيّ به المنتخب في المغرب قال بلماضي:

“استقبالنا في المغرب كان جيدا، والإمكانيات متوفرة، ولا يوجد أمر غير عادي يذكر”.

وفي رده على سؤال يتعلق بأرصية ملعب تشاكر، أكد شرف الدين عمارة، أنه من حق الناخب الوطني المطالبة بالظروف الجيدة لعمله، والملعب من بين الأمور التي تدخل في إطار عمل الناخب الوطني”.

وأضاف رئيس “الفاف” متحدثا عن ملعب تشاكر: ” الاتحادية في تشاور مع السلطات لتحسين وضعية الملاعب، وليس تشاكر فقط، هناك أمور كثيرة يجب أن يتم تصليحها، ولا بد من تظافر الجهود لتحقيق هدف التأهل إلى كأس العالم”.

مقالات ذات صلة
الزمالك المصري يريد قندوسي

الزمالك المصري يريد قندوسي

حذار.. اللقاء مفخخ والخضر يملكون سلاح الفوز وضمان التأهل المبكر

حذار.. اللقاء مفخخ والخضر يملكون سلاح الفوز وضمان التأهل المبكر

بوندوا حكم نزيه ولاعبو المولودية هم من تحاملوا عليه

بوندوا حكم نزيه ولاعبو المولودية هم من تحاملوا عليه

المصريون يتمنّون تفادي “الخضر”

المصريون يتمنّون تفادي “الخضر”

مباراة الجزائر وبوركينا فاسو عبر هاتَين القناتَين

مباراة الجزائر وبوركينا فاسو عبر هاتَين القناتَين

آدم الوناس كاد يرحل والمدرب يُهرول لِإقناعه بِالبقاء

آدم الوناس كاد يرحل والمدرب يُهرول لِإقناعه بِالبقاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد