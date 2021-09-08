شرف الدين عمارة: لم ننهزم ..وهناك أمور يجب تصليحها

قال رئيس الإتحاد الجزائري لكرة شرف الدين عمارة، في تصريحات له بعد العودة إلى الجزائر، أن نتيجة التعادل أمام بوركينافاسو ليست مخيبة..

وأضاف رئيس “الفاف” أن “الخضر” لا يزالون في صدارة ترتيب المجموعة، مؤكدا أن المشوار لا يزال طويلا في التصفيات.

وعن الاستقبال الذي حظيّ به المنتخب في المغرب قال بلماضي:

“استقبالنا في المغرب كان جيدا، والإمكانيات متوفرة، ولا يوجد أمر غير عادي يذكر”.

وفي رده على سؤال يتعلق بأرصية ملعب تشاكر، أكد شرف الدين عمارة، أنه من حق الناخب الوطني المطالبة بالظروف الجيدة لعمله، والملعب من بين الأمور التي تدخل في إطار عمل الناخب الوطني”.

وأضاف رئيس “الفاف” متحدثا عن ملعب تشاكر: ” الاتحادية في تشاور مع السلطات لتحسين وضعية الملاعب، وليس تشاكر فقط، هناك أمور كثيرة يجب أن يتم تصليحها، ولا بد من تظافر الجهود لتحقيق هدف التأهل إلى كأس العالم”.