انتخب رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة نائبا لرئيس إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم.

وتم انتخاب رئيس “الفاف”، نائبا لرئيس إتحاد شمال إفريقيا، خلال الجمعية العامة للإتحاد المنعقدة السبت بتونس.

ويصب إنتخاب عمارة كنائب رئيس لإتحاد شمال إفريقيا، في صالح الجزائر، ورغم أن هذه الهيئة ليس لها ثقل على الساحة الإفريقية، إلا أن انتخاب رئيس “الفاف”، يعتبر كخطوة أولى، في طريق تواجد التمثيل الجزائري في مختلف الهيئات الكروية.

ويبقى الهدف هو تمثيل الجزائر في مختلف الهيئات، خاصة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يبقى التواجد بمختلف لجانه أكثر من ضروري، لخدمة الكرة الجزائرية وحماية المنتخب والأندية من الكولسة.