شرف الدين عمارة: “نتمنى تزيين الشبيبة لخزانة الجزائر بلقب جديد وسأكون حاضرا في النهائي”

ثمّن رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، الإنجاز الذي حققه فريق شبيبة القبائل، بتأهله إلى نهائي كأس الكونفيدرالة الإفريقية، عقب فوزه على كوتون سبور، في لقاء الإياب بثلاثية نظيفة، وقبلها بهدفين لهدف واحد في لقاء الذهاب بالكامرون.

وقال عمارة، في تصريح له عقب تأهل الشبيبة إلى النهائي، إن الشبيبة أكدت مرة أخرى أنها فريق الألقاب، وأضاف” عمارة : ” أظن أن الفرصة لا زالت لتحقيق الشبيبة نتائج أفضل، لتزيين خزانتها، وخزانة الجزائر بكأس إفريقية أخرى، وأتمنى التتويجات لهذا الفريق، ولكل فرق الجزائر، ونحن هنا لدعم الأدية الجزائرية”.

وحول إمكانية حضوره مباراة النهائي المبرمجة في البنين، يوم العاشر من جويلية المقبل، قال رئيس “الفاف”: ” أكيد سنكون حاضرين لدعم الشبيبة”.