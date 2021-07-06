شرف الدين عمارة يحفز شبان “الخضر” ويطالبهم بكأس العرب

يستعدون لتكرار سيناريو "الكبار" في القاهرة

التقى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة قبل مأدبة الغداء، وحفزهم على تقديم مباراة نهائية في المستوى والتتويج بالكأس العربية.

وهنأ عمارة في البداية اللاعبين على المشوار الرائع وبلوغهم النهائي، قبل أن يضيف قائلا: ” قبل بداية المشوار، وعدتكم بالعودة على القاهرة، ووفيت بوعدي، والآن ننتظر منكم التتويج بالكأس والعودة بها إلى الجزائر لإسعاد الجماهير الجزائرية”.

رئيس “الفاف” الذي كان مرفوقا في لقائه مع اللاعبين والطاقم الفني لشبان “الخضر” بسفير الجزائر في مصر، محند صلاح لعجوزي، يتواجد منذ أمس الاثنين في القاهرة، لتحفيز “شبان الخضر”، وقد صرّح قبل تنقله، أن المنتخب عازم على التتويج بالكأس العربية، كما أعرب عن تعجبه لتوقيت المباراة المبرمجة عصرا، تحت درجة حرارة عالية.

هذا ما حذّر منه المدرب “لاسات” لاعبيه قبل نهائي كأس العرب

أبدى مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة تخوفه من تأثير الإرهاق على لاعبيه في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب المرتقبة، عصر الثلاثاء أمام المنتخب السعودي.

وأكد لاسات في تصريحات له، قبل آخر حصة تدريبية، أن استفادة المنتخب من 5 تغييرات كاملة في المباراة، كفيل بمنح الحلول اللازمة، في حال وفق في هذه التغييرات. وحذّر المدرب “لاسات” لاعبيه من الكرات الثابتة للمنافس، معتبرا إياها أحد نقاط قوة المنافس، كما قدم تعليمات بتجنب ارتكاب الأخطاء على مقربة من منطقة العمليات، والعمل على تفادي استفادة المنافس من عدد كبير من الركنيات.

وقال مدرب شبان “الخضر” أن تطبيق هذه التعليمات كفيل بالحد من خطورة المنافس بنسبة 50 بالمئة، وأكد من جهة أخرى، أن لعب المنتخب الجزائري ككتلة، بالعزيمة اللازمة مع الفرديات التي يتمتع بها اللاعبون كفيل بتحقيق النتيجة المرجوة، والتتويج بالكأس العربية.

للإشارة فإن الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب السعودي، التي أجريت في الملعب الملحق لملعب القاهرة، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، تم التركيز خلالها على الكرات الثابتة، مع تمرن اللاعبين على ركلات الترجيح.

“شبان” الخضر أمام تحدي الحرارة والمنافس للعودة بكأس العرب

بشعار الفوز والتتويج بكأس العرب، يدخل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، عصر الثلاثاء مباراة النهائي في بطولة كأس العرب أمام المنتخب السعودي، على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وسيكون شبان “الخضر” أمام تحديات كبيرة، من أجل تحقيق حلم التتويج، في مقدمتها درجة الحرارة العالية، التي تشهدها العاصمة المصرية القاهرة في توقيت المباراة التي برمجت على الرابعة بتوقيت الجزائر، مما يؤثر دون شك على العناصر الوطنية، التي لم تتعود على مثل هذه الظروف، بما أن أغلب التعداد ينشط في مختلف البطولات الأوروبية.

وقد تطرق رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة إلى هذه النقطة، وهو بصدد التنقل أمس إلى القاهرة، وأبدى تعجبه من تغيير توقيت المباراة، وبرمجتها عصرا، وأكد عمارة أن اللعب تحت درجة حرارة عالية يؤثر على الشبان.

ومع ذلك أبدى إصرارا وعزيمة على العودة إلى الجزائر بالكأس، حيث قال: ” لقد تقدمنا بملاحظات حول التوقيت… ومصّرون على التتويج بالكأس سواء لعبنا على العاشرة صباحا أو الرابعة عصرا”.

تحد آخر ينتظر رفقاء المهاجم عصام بوعون، يتمثل في قوة المنافس المنتخب السعودي، الذي يتمتع بمعنويات تلامس السحاب، بعد أن تسلّح بحافز جديد، عقب إطاحته بحامل لقب النسخة السابقة السنغال في ربع النهائي، ومنتخب البلد المنظم في نصف النهائي، ويرى الأخضر السعودي نفسه الأحق بالتتويج نظير المشوار الذي قطعه قبل الوصول إلى النهائي.

كما يعول على تعويض ما فاته في النسخة السابقة التي أقيمت بالسعودية، بالتتويج بنسخة هذه السنة، وقال مساعد مدرب منتخب السعودية ماجد الطفيل في الندوة الصحفية الخاصة بالمباراة المرتقبة، أن منتخبه تأهل على حساب منتخبات قوية، وأنه سيعمل ما في وسعه من أجل التتويج.

وبالإضافة إلى عامل الضغط الذي تفرضه المباراة على اللاعبين، هناك عامل أرضية ميدان ملعب الدفاع الجوي التي سبق للمنتخب السعودي معرفة معالمها بما أنه سبق و لعب عليها في البطولة الحالية.

غير أن هذا العامل لا يبدو له تأثير أمام عزيمة وحرارة لاعبي شبان “الخضر” العازمون على التتويج، وهم الذين يملكون أكبر نقطة قوة لمثل هذه المواجهات، وهي الإيمان بإمكاناتهم إلى آخر نفس من المباراة، وهذا ما أثبتوه من قبل في لقاءات موريتانيا والنيجر والمغرب، لما كانوا في وضعية صعبة خلال المباريات المذكورة، تمكنوا من إيجاد الحلول في الدقائق والثواني الأخيرة.

ويملك المدرب محمد لاسات، كل الخيارات في مباراة اليوم بالنظر إلى جاهزية التعداد، وخروج تشكيلته من المباراة السابقة دون تسجيل إصابات، ووضع مدرب شبان “الخضر” أمس الإثنين آخر الروتوشات، على التشكيلة، وجرّب الخطة التي سيطبقها اليوم، بعد معاينته في حصص “الفيديو” لعدد من مباريات المنتخب السعودي.

وقال لاسات في الندوة الصحفية الخاصة بالمباراة النهائية، أن التشكيلة الجزائرية ستواجه منافسا قويا، أثبت قوته بالفوز على مصر في نصف النهائي، قبل أن يضيف قائلا: ” سنعمل ما في وسعنا من أجل الفوز والتتويج بالكأس”.

وتتمنى الجماهير الجزائرية تتويج المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة بالكأس العربية، ليضاف هذا الانجاز إلى التتويج الذي حققه أشبال المدرب بلماضي، قبل سنتين من الآن، في مصر، عندما عادوا إلى الجزائر بكأس إفريقيا، فهل سيتمكن الشبان من إعلان أفراح التتويج من القاهرة، مثلما فعل المحاربون الكبار؟.