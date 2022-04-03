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رياضة
كان متواجدا الأحد بمقر الفاف

شرف الدين عمارة يرفض تسليم المهام إلى محمد معوش

ياسين معلومي
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شرف الدين عمارة يرفض تسليم المهام إلى محمد معوش

قالت مصادر مقربة من الفاف أن الرئيس المستقيل شرف الدين عمارة رفض تسليم المهم إلى العضو المعين لخلافته محمد معوش،حسبما كان مقررا سابقا.

وحسب مصادر مؤكدة فأن عمارة كان متواجدا أمس بمقر الفاف يتتظر أمينه العام منير دبيشي العائد من الدوحة بعد مشاركته في قرعة الفيفا،لمعرفة ما تنص عليه القوانين العامة للفاف في حالة استقالة الرئيس.

مصادر الشروق أكدت أن الرئيس عمارة  أكد لمقربيه أنه لن يقدم استقالته إلا في جمعية عامة استثنائية  سيحدد تاريخها لاحقا، و تشمل الاستقالة الرئيس و كل أعضاء مكتبه،لتجنب الوقوع في فراغات قانونية،ويتم انتخاب رئيس جديد لعهدة أولمبية،و هو ما يرفضه كل أعضاء المكتب الفيديرالي

علما أن وزارة الشباب و الرياضة  تكون قد طالبت الأحد أيضا الفصل في قضية ازدواجية المناصب لبعض الأعضاء الذين لم يفصلوا في مستقبلهم ،حيث فضلوا البقاء في رابطاتهم،و التواجد في المكتب الفيديرالي و هو ما يتنافي مع المرسوم التنفيذي الأخير….قضية للمتابعة

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