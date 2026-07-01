شرقي يتألّم!

لا تبعث العلاقة بين اللاعب الدولي الفرنسي ريان شرقي ومدربه ديديي ديشان على الارتياح، في كأس العالم الجارية أطوارها هذه الأيّام.

وذكرت أحدث تقارير الصحافة الفرنسية أن متوسط الميدان الهجومي شرقي غاضب من مدرب “الديكة” ديشان. وأوضحت أن اللاعب تفادى مصافحة الناخب الوطني، ثم اضطرّ إلى مصافحته بِفتور، بعد انتهاء مواجهة السويد.

ولُعبت هذه المباراة مساء الثلاثاء، وعرفت فوز منتخب فرنسا بِثلاثية نظيفة، وتأهّله إلى ثمن نهائي المونديال.

ولم يستفد ريان شرقي من اللّعب أساسيا في المقابلات الأربع لِمنتخب فرنسا، لِحساب منافسة كأس العالم الحالية. وشارك في كلّ اللقاءات بديلا، وبِالضبط، منحه ديشان 55 دقيقة فقط، أي بِمعدّل نصف مباراة!

ريان شرقي البالغ من العمر 22 سنة، والذي التحق بِمنتخب فرنسا في جوان 2025، يُشارك لِأوّل مرّة في تظاهرة دولية كبيرة لِصنف الأكابر.