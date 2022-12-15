شركات أرجنتينية تستثمر في شتيمة ميسي لمهاجم هولندي

استثمرت شركات أرجنتينية، في شتيمة ليونيل ميسي، لمهاجم هولندي، بعد لقاء المنتخبين، في ربع نهائي كأس العالم، وذلك من خلال لصق العبارة التي تلفظ بها النجم الأرجنتيني، على منتوجاتها.

وهرولت شركات أرجنتينية لاستغلال الجملة التي شتم بها ميسي المهاجم فوت فيخورست، وهي: “إلى ماذا تنظر أيها الأحمق؟ اذهب من هنا أيها الأحمق “.

وتم لصق هذه الجملة على مجموعة من المنتجات، وبيعت الأكواب مقابل 1600 بيسوس (9 دولارات)، والقمصان مقابل 2900، والقبعات مقابل 3900.

وقال مصمّم ملابس في الأرجنتين، يدعى طوني مولفيسي: “صممنا القمصان على الفور، لقد انتشرت هذه العبارة بشكل كبير، كان ميسي هادئا وخافتا، لكن الناس أرادوا منه أن يكون لديه القليل من خشونة مارادونا”.