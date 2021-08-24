شركات أوروبية تعرض خدماتها لتجهيز الملاعب الجزائرية بتقنية “الفار”

بعد قرار "الفاف" اعتماد التقنية الموسم القادم في البطولة المحترفة

أكد مصدر مقرب من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة أن أربع شركات أوروبية تقدمت رسميا بعروض إلى الفاف من أجل التكفل الكلي بتقنية الفيديو الفار في كل الملاعب التي تحتضن لقاءات القسم المحترف الأول الموسم القادم.

وقال مصدر من هيئة شرف الدين عمارة للشروق أن أربع شركات أوروبية عرضت خدماتها على الاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل تجهيز كل الملاعب التي تجرى فيها لقاءات القسم المحترف الأول بتقنية الفار بداية من الجولات الأولى لبطولة الموسم القادم، وأضاف مصدر “الشروق” أن شركات فرنسية وانجليزية وبرتغالية وإسبانية قدمت رسميا عروضها إلى الاتحاد الجزائري من أجل اختيار واحدة منها تتكفل بتهيئة وتجهيز الملاعب الجزائرية بتقنية الفار، وهذا مثل ما هو معمول به في أغلب البطولات العالمية وبعض البطولات العربية، على غرار البطولتين المصرية والمغربية، وأضاف مصدر “الشروق” أنه بعد دراسة اقتراحات هذه الشركات اتضح أن عرض البرتغاليين هو الأقرب والأنسب، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

وأشار محدثنا إلى أن الشركة التي يتم اختيارها بعد مناقصة وفق ما ينص عليه القانون الجزائري، تتكفل بكل التجهيزات ولا يبقى على “الفاف” إلا تعيين الحكام المناسبين لهذه التقنية، وهذا بعد الموافقة عليهم من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وعن القيمة المالية التي تدفعها الفاف عن كل مباراة تستعمل فيها تقنية الفاف، قال محدثنا إن كل ثمن كل مباراة يتراوح بين 10 إلى 15 ألف يورو)، ما بين 100 إلى 150 مليون في كل لقاء، وبعملية حسابية فإن المبلغ الذي تصرفه الفاف في كل جولة عن هذه التقنية قد يصل إلى مليار سنتيم، أي 36 مليار سنتيم لموسم واحد باعتبار أن بطولة الموسم القادم تلعب في 36 جولة.

وفي نفس السياق، أضاف مصدر “الشروق” أن “الفاف” لا تملك عددا كافيا من الحكام لهذه التقنية الجديدة، وستعمل هيئة بيشاري بالتعاون مع الفيفا للإسراع في تكوين عدد كاف لتسيير هذه التقنية وفي أقرب وقت ممكن، علما أن بعض الحكام الدوليين على غرار عبيد شارف وغربال واتشعلي وغيرهم تلقوا تكوينا خاصا بهذه التقنية في مختلف تربصات “الفيفا” و”الكاف”، ومستعدون للمساعدة لتكوين الحكام “الفار”.

وعن الملاعب التي تنوي “الفاف” تجهيزها بتقنية الفار، أكد محدث “الشروق” أن كل الملاعب التي تجرى فيها مباريات البطولة المحترفة معنية بهذه التقنية بما فيها الملاعب الصغيرة أو الضيقة، حيث تملك هذه الشركات وسائل خاصة تمكنها من وضع أجهزتها دون أي أشكال مثلما يحدث في الملاعب المغربية والمصرية.

وكان نائب رئيس لجنة التحكيم للاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد بيشاري قد صرح للإذاعة الوطنية أن الموسم الكروي 2021- 2022، سيعرف دخول تقنية الفار حيز التنفيذ في الجولات الأولى للبطولة، وهو ضمن عديد المشاريع المستقبلية في سلك التحكيم، والتي تسعى الفاف، رفقة لجنة التحكيم لتجسيدها، وأبرزها اعتماد تقنية “الفار” الموسم المقبل.