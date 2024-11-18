شركات أيرلندية تبحث فرص الشراكة بقطاع المواشي والألبان في الجزائر

زار وفد من 9 شركات أيرلندية متخصّصة في مجال الألبان والمواشي بمعية مجلس الطعام الأيرلندي (Board Bia) الجزائر، خلال الأيام الماضية، بهدف استكشاف فرص الأعمال والشراكات المتاحة في هذا المجال.

وأفاد بيان لمجلس الطعام الأيرلندي، الاثنين، تلقت “الشروق” نسخة منه، أن هذه المؤسسات شاركت في ندوة الألبان واللحوم والمواشي بين الجزائر وأيرلندا التي أقيمت في 12 نوفمبر 2024، من تنظيم مجلس الطعام الأيرلندي (بورد بيا)، باعتبار البلاد موردا للحوم والمواشي ومنتجات الألبان عالية الجودة، كما أن من بين أهدافها إنشاء وتعزيز شراكات إستراتيجية مفيدة للطرفين بين الموردين الأيرلنديين ومنتجي الماشية ومصنعي الألبان في الجزائر.

ومن أجل دعم الندوة، قام المجلس أيضا، يضيف البيان، بتنظيم زيارات للشركات الأيرلندية الزائرة إلى مزارع ومصانع الألبان واللحوم والمواشي بالقرب من الجزائر العاصمة، لتوفير فهم أعمق لصناعات المواشي والألبان الجزائرية للمصدرين الأيرلنديين.

كما تهدف هذه الندوة إلى تعزيز العلاقات التي تم تشكيلها خلال اللقاءات المنعقدة في السنوات الماضية، بهدف إنشاء شراكات تجارية طويلة الأمد بين صناعة المواد الغذائية والمشروبات الأيرلندية ومعالجي ومصنعي المواد الغذائية الجزائريين المستهدفين.

وصدّرت أيرلندا، وفق البيان ذاته، أكثر من 95 مليون يورو إلى الجزائر في عام 2023، وشمل المنتجات مسحوق الحليب منزوع الدسم (42 مليون يورو)، والجبن (36 مليون يورو) ومسحوق الحليب كامل الدسم (10 ملايين يورو)، ما يمثل 11 بالمائة من صادرات البلد الأوروبي إلى إفريقيا، كثاني وجهة بعد نيجيريا بـ160 مليون يورو.