شركات إسبانية تطالب الحكومة بتعويضات تصل 1.7 مليار يورو

جراء تسبّبها في قطع العلاقات التجارية مع الجزائر

طالبت شركات إسبانية، كانت لها علاقات تجارية بالجزائر، حكومة بلادها تعويضها عن خسائر تقدّر بأكثر من 1.7 مليار يورو، جراء تسبّبها في توقف شبه تام لصادراتها، عقب انقلاب موقف رئيسها بيدرو سانشيز فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية وانحيازه للطرح المخزني.

وتشير بيانات جديدة نشرتها وزارة الصناعة الإسبانية، اطلعت عليها “الشروق”، إلى أنه في الفترة بين شهري جوان 2022 وجوان 2023، أي بعد 13 شهرا من القطيعة الاقتصادية بين الجزائر وإسبانيا على خلفية انقلاب موقف رئيس الحكومة لصالح الطرح المخزني في قضية الصحراء الغربية، لم تصدّر شركات البلد الأوروبي إلى الجزائر سوى 271.3 مليون يورو، مقابل 1.748 مليار يورو خلال الفترة ذاتها من العام الذي قبله، ما يمثل تراجعا بـ87 بالمائة.

وأفاد الموقع الاقتصادي المتخصّص “دي أوبجاكتيف”، أن الشركات الإسبانية المتضررة من القطيعة التجارية مع الجزائر تطالب الحكومة بتعويضات تصل إلى 1.748 مليون يورو، واصفا وضع المؤسسات التي توقفت عن التصدير نحو الجزائر بأنه “ميؤوس منها” بعد 13 شهرا من بداية الأزمة، خصوصا بعد تصريحات وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف قبل أيام، والتي استبعد من خلالها حدوث أي تغيير قريب في العلاقات مع إسبانيا على المستوى السياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

ووفق الموقع ذاته، فقد أجرى مكتب الاستشارات Intermodal Forwarding دراسة في شهر مارس الماضي، أظهرت أن أكثر من 600 شركة إسبانية قد تضررت بصفة مباشرة من الأزمة الاقتصادية مع الجزائر، بعد الانقلاب المفاجئ في موقف رئيس حكومة مدريد بشأن النزاع في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن المساعدات التي وعدت بها حكومة مدريد تصل ببطء ما يدفع بالعديد منها نحو طريق الإفلاس مباشرة.

ومقابل ذلك، استمرت الصادرات الجزائرية بالتدفق نحو إسبانيا وفي مجملها غاز ونفط ومشتقات بترولية، الضرورية لدوران عجلة الاقتصاد في هذا البلد الأوروبي.

وتشير بيانات هيئة تسيير ومراقبة مخزونات الطاقة الإسبانية “كوريس” إلى أن “سوناطراك” ما زالت بين أوائل موردي الغاز إلى إسبانيا (طبيعي وغاز مسال)، فضلا عن كميات أخرى من النفط الخام.

ويضاف إلى ذلك الأرباح التي جنتها “سوناطراك” من منشأة نقل الغاز “ميدغاز” والتي حققت أرباحا وصفت بـ”القياسية” عام 2022، وبلغت 135.9 مليون يورو، منها نحو 70 مليون يورو تعود للشركة الوطنية للمحروقات، و66 لشركة “ناتيرجي” الإسبانية وشريكها صندوق الاستثمار الأسترالي “بلاك روك”.

للإشارة، فإن أرباح الشركة الوطنية من عمليات توزيع الغاز في السوق الداخلية الإسبانية بلغت، في 2021، نحو 50 مليون يورو، بالنظر لكونها تحوز على أسهم تقدّر بـ4.4 بالمائة من شركة “ناتورجي” (غاز ناتورال فينوسا سابقا).