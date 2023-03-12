شركات إنجاز منفذ الطريق السيار “العلمة – جن جن” تسرح عمالها!

في وقت شدد الرئيس تبون على الاحترام الصارم للآجال

أقدمت، كل من الشركتين الإيطالية “ريتساني” والتركية “مابا” على تسريح العمال الموجودين على مستوى قاعدتي الحياة في منطقة “بني فودة” بولاية سطيف بالنسبة للشركة التركية، و”قاوس” بولاية جيجل بالنسبة للشركة التركية.

كما أقدمت شركة “سابطا” العمومية المكلفة بإنجاز المنشآت الفنية (الجسور) بوقف الأشغال ونقل عمالها للعمل في مشروع منفذ الطريق السيار بجاية البويرة، في مشهد خلف تساؤلات كبيرة لدى المواطنين الذين ينتظرون بشغف إنهاء الأشغال بمنفذ جنجن العلمة، للتخفيف من معاناتهم بسبب تدهور حالة الطرق القديمة وكذا كثرة منعرجاتها، الأمر الذي كبدهم ساعات إضافية، وعرقل الجهود التنموية بالمنطقة التي كان سكانها يتوقعون انفتاح أفق التنمية بتشييد ميناء جنجن الذي أنجز أساسا من أجل تحويل البلاد إلى بوابة لقلب إفريقيا.

يحدث كل هذا في الوقت الذي قضت العدالة قبل أيام باستئناف الأشغال في هذا المشروع، الذي انطلق في سنة 2014 وكان يفترض أن يسلم في سنة 2017، غير أنه وعلى الرغم من انقضاء تسع سنوات كاملة، إلا أن نسبة الإنجاز فيه لم تصل حتى إلى خمسين بالمائة.

وكان وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ، خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية جيجل في بداية ديسمبر المنصرم، قد حدد موعد تسليم المشروع في عام 2026، غير أنه في ظل المعطيات الراهنة، يصبح من الصعوبة بمكان تجسيد ذلك الالتزام، في ظل تسريح العمال، الأمر الذي يتنافى وحرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة الاحترام الصارم لآجال الإنجاز، ولو تطلب الأمر العمل بالدوام الكامل (8×3) كما هو معمول به في الدول المتقدمة.