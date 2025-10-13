شركات إندونيسية مهتمة بالاستثمار في الجزائر بقطاعي المحروقات والمناجم

بحث وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، الاثنين 13 أكتوبر، مع سفير جمهورية إندونيسيا لدى الجزائر، شليف أكبر تجندرانيغرات، سبل تطوير علاقات التعاون الجزائرية – الإندونيسية في مجالي المحروقات والمناجم، وفقا لما أفادت به الوزارة في بيان.

وسمح اللقاء للطرفين بتبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون بين شركات البلدين، ولا سيما في ظل الاهتمام المتزايد من المؤسسات الإندونيسية بالاستثمار في الجزائر، على غرار شركتي “بيرتامينا” و“بوبوك”.

وتطرق الجانبان في المحادثات إلى تعزيز علاقات التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة بيرتامينا في مجالات صناعة النفط والغاز وتسويق البترول الخام.

إضافة إلى عرض خطة استثمارية مقدّمة من شركة “Pupuk Indonesia” الرائدة في مجال الصناعات الكيماوية والأسمدة، والتي أبدت اهتماما بتطوير مشاريع مشتركة في قطاعي الفوسفات والغاز بالجزائر.

كما ناقش الجانبان كذلك سبل تعزيز وتطوير التعاون لا سيما في مجالات استغلال وتحويل وتسويق الفوسفات، واستكشاف واستغلال الموارد المعدنية كالليثيوم، إلى جانب تعزيز الحوار والتعاون حول سلاسل التوريد والتصنيع المستدام للمواد الأولية الحرجة والمعادن النادرة، وكذا تبادل التجارب والخبرات في مجالي المحروقات والمناجم.

وأكد عرقاب خلال اللقاء على “حرص الجزائر على بناء شراكات استراتيجية متوازنة ومثمرة مع الدول الصديقة، تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة، ونقل التكنولوجيا، وتثمين الموارد الوطنية.” وأبرز أهمية الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، على غرار التجربة الإندونيسية في تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالمناجم والمحروقات.

فيما أكد سفير إندونيسيا من جانبه أن بلاده تسعى إلى تعزيز حضورها الاستثماري في إفريقيا من خلال شراكات نوعية مع الجزائر، التي تمثل شريكا موثوقا بفضل استقرارها، ومواردها الطبيعية الغنية، وأطُرها القانونية المحفزة للاستثمار.