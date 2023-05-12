شركات بناء جزائرية تفرض نفسها في الأسواق الدولية

في انتظار فتح فروع بنكية بالخارج

كشفت الطبعة الـ 25 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتيك”، التي اختتمت الخميس، عن نجاح عدة شركات جزائرية عمومية وخاصة ومتعاملين اقتصاديين في ولوج الأسواق الدولية وخاصة الإفريقية، من خلال تصدير منتجاتها وطموحها لافتكاك موقع في أسواق خارجية جديدة، لاسيما بعد تنظيم معارض للمنتجات الجزائرية في الخارج في انتظار فتح بنوك في إفريقيا لتسهيل المعاملات المالية.

وفي هذا الإطار، كشفت مديرة التسويق والاتصال واليقظة التنافسية بالمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا”، حياة العزري، أن المجمع وبعد نجاحه في تلبية احتياجات السوق الوطنية من الإسمنت توجه نحو التصدير، حيث صدر السنة الماضية 3 مليون طن من الكلينكر نحو أمريكا اللاتينية، غرب إفريقيا وأوروبا، بقيمة 106 مليون دولار.

ولفتت العزري إلى تحصل المجمع على شهادات المطابقة للمقاييس الأوروبية عبر فرعيه شركة الإسمنت لعين الكبيرة ومؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف، مع سعي فروع أخرى للحصول على نفس الشهادات، “ما سيسمح بتوسع أكبر في الأسواق الأوروبية عبر تصدير الإسمنت”.

كما نجحت المؤسسة الوطنية للحصى، أحد فروع مجمع مناجم الجزائر “منال”، في تصدير الرخام نحو الصين وإسبانيا، حسب مديرها التجاري فتحي فيلالي، الذي أوضح أن المؤسسة تعمل أيضا على تصدير مادة البوزولان وهي إسمنت طبيعي، إضافة إلى كاربونات الكالسيوم.

وقال مسير شركة “سوفكونترا” لصناعة صفائح الرخام وبلاط الأرضيات والغرانيت والكوارتزستون الصناعي، محمد أمين مالتي، لـ “الشروق”، إن الشركة شاركت في المعارض الدولية وتحصلت على وسم دولي للجودة “Label” ، معبرا عن تفاؤله في فتح بنوك جزائرية في إفريقيا للمساعدة على دخول هذه السوق، مضيفا أنه بعد سنوات قليلة من دخولها في أولى عمليات الإنتاج والتسويق تمكنت الشركة من تغطية السوق الوطنية بنسب انتشار مقبولة، حيث تعمل اليوم عبر 34 ولاية.

ومع ارتفاع الطلب في السوق المحلية خلال العقد الأخير على مختلف مواد البناء، عمدت المؤسسة في 2018 لإنشاء وحدة إنتاج جديدة بعين تموشنت متخصصة في تصنيع ألواح “الكوارتز” الصناعي، تضم يد عاملة مؤهلة شرعت بعد سنة من دخولها في عمليات الإنتاج في تصدير 80 بالمائة من منتوجها نحو كل قارات العالم، حسب نفس المتحدث.

وأضاف أن الشركة تمكنت من امتلاك حصة سوقية بقدرة إنتاجية تتجاوز 200 ألف متر مربع من الرخام والغرانيت، إضافة لإنتاج 230 ألف إلى 250 ألف متر مربع سنويا من الكوارتز ستون سنويا، مما مكن المؤسسة سنة 2019 من ولوج السوق الدولية من خلال تصدير العديد من منتجاتها إلى البلدان الصناعية ذات الاقتصاد القوي ومنافسة منتجاتها بجودة ونوعية جزائرية 100 بالمائة.

وتسوق الشركة اليوم منتجاتها في أمريكا، كندا، أستراليا، قطر وتونس، ولديها العديد من الطلبيات من أوروبا وأسيا.

من جهته، كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة “سيكا الجزائر” مارسال الخوري، إتمام مجموعة “سيكا السويسرية” المتخصصة في مواد البناء، عملية الاستحواذ على شركةMBCC ، إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال كيماويات البناء، موضحا أن “عملية الاستحواذ العالمية، تخص أيضا الفرع الجزائري لشركة MBCC أين يعمل الموظفون في كلتا المؤسستين معا لتنفيذ هذه العملية.

وفي إطار مشاركتها في معرض “باتيماتيك” الذي حضره 900 عارض منهم 550 عارضا وطنيا و350 مؤسسة أجنبية من 20 دولة، فضلت مجموعة “سيكا الجزائر” تسليط الضوء على فكرة التكوين “أكاديمية سيكا” ودعم النسخة 12 من المسابقة الوطنية للشباب المعماريين “CHARRETTE D’OR” من خلال رعايتها لهذا الحدث.