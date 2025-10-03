-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
“حماس” تعلن ردّها الرسمي على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة
الجزائر
خلال المعرض الدولي للفواكه والخضروات في مدريد:

شركات جزائرية توقع 10 عقود تصدير جديدة

ك.ل
  • 258
  • 0
شركات جزائرية توقع 10 عقود تصدير جديدة

توجت المشاركة الجزائرية في فعاليات الطبعة السابعة عشر (17) للمعرض الدولي للفواكه والخضروات وتقنيات الزراعة الحديثة  فروت أتراكشن”، المنعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد (30 سبتمبر-2 أكتوبر)، بتوقيع 10 عقود تصديرية جديدة مع شركاء أجانب، حسب ما افاد به، الخميس، بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

وأوضح المصدر أن هذه العقود تحصلت عليها 9 شركات جزائرية مع شركاء أجانب من أوروبا وآسيا وافريقيا، من خلال مشاركتها في الجناح الوطني الذي ضم 17 مؤسسة ومصدرا جزائريا، بهدف إبراز القدرات الفلاحية الوطنية.

ويعكس هذا الإنجاز، يضيف ذات المصدر، “الاهتمام الكبير” الذي حظي به الجناح الجزائري طيلة أيام المعرض الثلاثة، مبرزا “ان الجناح الوطني استقطب عددا معتبرا من المهنيين والمستوردين وممثلي كبريات شبكات التوزيع الدولية، الذين أشادوا بجودة وتنوع المنتجات الجزائرية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية”.

كما تأتي هذه النتائج “لتعزز الجهود المبذولة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات”، وفقا للبيان.

مقالات ذات صلة
اليمين المتطرف الفرنسي يبتزّ ماكرون بورقة الجزائر!

اليمين المتطرف الفرنسي يبتزّ ماكرون بورقة الجزائر!

النزاعات القضائية أدخلت عشرات الأطفال في دوامة الضياع

النزاعات القضائية أدخلت عشرات الأطفال في دوامة الضياع

الوزير الأول سيفي غريب يلتقي رؤساء الكتل البرلمانية

الوزير الأول سيفي غريب يلتقي رؤساء الكتل البرلمانية

نشرية تحذيرية: أمطار رعدية غزيرة جدا عبر 5 ولايات

نشرية تحذيرية: أمطار رعدية غزيرة جدا عبر 5 ولايات

المرحلة القادمة تتطلب فتح المجال أمام الشباب لتقلد المسؤولية

المرحلة القادمة تتطلب فتح المجال أمام الشباب لتقلد المسؤولية

العربية

العربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد