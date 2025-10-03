شركات جزائرية توقع 10 عقود تصدير جديدة

خلال المعرض الدولي للفواكه والخضروات في مدريد:

توجت المشاركة الجزائرية في فعاليات الطبعة السابعة عشر (17) للمعرض الدولي للفواكه والخضروات وتقنيات الزراعة الحديثة فروت أتراكشن”، المنعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد (30 سبتمبر-2 أكتوبر)، بتوقيع 10 عقود تصديرية جديدة مع شركاء أجانب، حسب ما افاد به، الخميس، بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

وأوضح المصدر أن هذه العقود تحصلت عليها 9 شركات جزائرية مع شركاء أجانب من أوروبا وآسيا وافريقيا، من خلال مشاركتها في الجناح الوطني الذي ضم 17 مؤسسة ومصدرا جزائريا، بهدف إبراز القدرات الفلاحية الوطنية.

ويعكس هذا الإنجاز، يضيف ذات المصدر، “الاهتمام الكبير” الذي حظي به الجناح الجزائري طيلة أيام المعرض الثلاثة، مبرزا “ان الجناح الوطني استقطب عددا معتبرا من المهنيين والمستوردين وممثلي كبريات شبكات التوزيع الدولية، الذين أشادوا بجودة وتنوع المنتجات الجزائرية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية”.

كما تأتي هذه النتائج “لتعزز الجهود المبذولة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات”، وفقا للبيان.