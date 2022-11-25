شركات جزائرية ستشرع في تصدير الأبواب والنوافذ إلى إفريقيا

أضحت تنافس المنتوجات المستوردة من الخارج

كشف، محافظ الصالون الدولي للأبواب والنوافذ والواجهات الزجاجية، عبد النور ايت مهدي، أن عدة شركات جزائرية مختصة في إنتاج النوافذ والأبواب وفق آخر التقنيات المبتكرة في هذا المجال ستشرع في تصدير منتجاتها التي تستجيب للمعايير الدولية إلى بلدان افريقية في غضون عام أو عامين، مؤكدا أن المنتوج الجزائري أضحى في السنوات الأخيرة ذا جودة ونوعية عالية ينافس المنتوجات الأجنبية المستوردة.

وأضاف المتحدث، خلال ندوة صحفية، نشطها أمس الأول، بالعاصمة، أن 100 علامة تجارية جزائرية و10 شركات أجنبية، ستعرض آخر التقنيات المبتكرة في إنتاج الأبواب والنوافذ والواجهات الزجاجية، والتي تراعي البيئة والطاقة، في الطبعة الرابعة للصالون الدولي للأبواب والنوافذ والواجهات الزجاجية، المزمع تنظيمه من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، والذي شهد هذه السنة ارتفاعا في عدد المشاركين وكذا في مساحة العرض المخصصة له، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة تهدف إلى تعزيز النشاطات المتعلقة بالأبواب والنوافذ والواجهات الزجاجية وجلب التكنولوجيا الدولية العصرية والاقتصادية والأوتوماتيكية، بالإضافة إلى توعية المهنيين والخواص بأهمية وكيفية الاقتصاد في الطاقة، وكذا تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، ناهيك عن عرض المعدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال.

وسيتم على هامش الصالون تنظيم محاضرات علمية وورشات ينشطها خبراء جزائريين ومن شركات عالمية، ومن اجل ترسيخ ثقافة مهنية احترافية في تركيب المنتجات، تم – حسب المتحدث- تخصيص فضاء لشرح وإيضاح أهمية وكيفية تركيب النوافذ والأبواب بطريقة صحيحة.