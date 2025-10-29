شركات جزائرية في قمة لواندا لتمويل المنشآت بإفريقيا

عروض وشراكات أوليّة في مجالات البناء والطاقة والخدمات

تشارك الجزائر، بوفد رسمي رفيع المستوى ومجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة في القمة الثالثة لتمويل المنشآت من أجل التنمية في إفريقيا، التي تنعقد بالعاصمة الأنغولية لواندا من 28 إلى 31 أكتوبر 2025، بحضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية، على غرار رئيس أنغولا (الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي)، ورئيسي جمهوريتي الطوغو وبوروندي، إلى جانب الأمين العام للاتحاد الإفريقي ومسؤولي الوكالة الإنمائية الإفريقية.

وبهذا الصدد، كشف المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، عن مشاركته في القمة الثالثة لتمويل المنشآت من أجل التنمية في إفريقيا، التي احتضنتها العاصمة الأنغولية لواندا من 28 إلى 31 أكتوبر 2025، بدعوة رسمية من الجهة المنظمة للحدث، وبحضور وفد من المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة.

وشهدت القمة مشاركة مميزة لمؤسسات جزائرية عمومية وخاصة تنشط في مجالات البناء، الطاقة، الخدمات، قدمت عروضا وشراكات أولية مع نظيراتها الإفريقية، في إطار مساعٍ لتوسيع حضور الشركات الجزائرية في السوق الإفريقية وخلق فرص تعاون وتمويل جديدة.

وأوضح البيان أن مشاركة الجزائر في هذا الموعد الإفريقي جاءت بهدف استكشاف فرص التعاون وتمويل المشاريع الكبرى، إلى جانب بحث آليات التأمين، ورسم خارطة طريق جديدة لولوج الشركات الجزائرية أسواق القارة، بما يتيح بناء شراكات إفريقية مستدامة قائمة على المنفعة المتبادلة.

وأكد رئيس المركز، أمين بوطالبي، أن هذه المشاركة تندرج في إطار رؤية المركز الرامية إلى دعم حضور الجزائر الاقتصادي في إفريقيا، خاصة وأن البلاد تمتلك قدرات معتبرة في مجالات البناء والطاقة وتطوير البنى التحتية، وهو ما يؤهلها لتصدير خبراتها ونقل التكنولوجيا نحو الدول الإفريقية الصديقة.

وشهدت القمة، حسب البيان، حضوراً رفيع المستوى تمثل في رؤساء كل من أنغولا (الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي)، الطوغو، بوروندي، إضافة إلى الأمين العام للاتحاد الإفريقي، رئيسة الوكالة الإنمائية الإفريقية المشرفة على تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، فضلا عن وزراء وممثلين عن مؤسسات مالية وشركات كبرى متخصصة في مشاريع البنى التحتية كالجسور والموانئ والمطارات والسكك الحديدية.

كما تميزت الجزائر بحضور رسمي لافت، قاده رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى جانب كاتبة الدولة المكلفة بإفريقيا بختة سلمى منصوري وعدد من الشخصيات الرسمية والاقتصادية.

وقد لقيت كلمة الرئيس عبد المجيد تبون، التي ألقاها نيابة عنه عزوز ناصري، اهتماما واسعا من المشاركين، كونها الكلمة الثالثة في الجلسة الافتتاحية، لما تضمنته من رؤية واضحة تدعو إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي وتكثيف الجهود المشتركة لتمويل التنمية وتحقيق نهضة قارية مستدامة.