شركات طيران دولية تدخل سوق الرحلات الداخلية بالجزائر  

كشف المدير العام لشركة الخطوط الجزائرية، ياسين بن سليمان، عن دخول شركات طيران دولية لسوق المناولة بالجزائر، حيث تمكنت الجوية الجزائرية من جذب شركات فرنسية إلى السوق المحلية، خاصة بسطيف وبجاية، فيما تبقى المحادثات جارية مع شركات أخرى.

وأكد ياسين بن سليمان، في تصريح خص به واج، على إنشاء فرعين جديدين لشركة الخطوط الجزائرية الأولى في جويلية 2023 والثانية في 2024، حيث سيتم انشاء فرع الصيانة في شهر جويلية من سنة 2023، يليه فرع المناولة المتخصص في مساعدة الطائرات المرتقب في 2024.

وأضاف أن انشاء فرعين لهذين النشاطين يندرج في إطار مشروع إعادة هيكلة واسع النطاق للشركة الذي سيمس عدة جوانب، مذكرا أنه إلى غاية اليوم تم انشاء فرعين وهما فرعا الإطعام والشحن.

وأشار المسؤول أن الفرعين “يمكن أن يجذبا الشركات الدولية للاستثمار في هذه المجالات وتقديم تقنية أكثر ومهارة وكذا تحسين شبكتنا”.

وقال بن سليمان أن بوادر فرع الصيانة أضحت ملموسة عبر توقيع عقد مع زبون دولي وهي الشركة الفرنسية “أ آس آل” (ASL) والتي طلبت خدمات الخطوط الجزائرية”.

وقال في هذا الصدد: “هي أول شركة أوروبية تساعدها الشركة الوطنية”، مؤكدا أن “الخطوط الجوية الجزائرية تمتلك حقيبة زبائن محتملين في السوق الافريقية يمكن التكفل بهم من خلال استفادتهم من خدمات تسويقية.

وبخصوص نشاط الشحن، أشار بن سليمان انه فضلا على طائرة الشحن الجوي المخصصة في نقل البضائع، “تبقى أماكن الشحن لطائرات الخطوط الجوية الجزائرية مفتوحة لكل المتعاملين لاستعمال هذه الرحلات اليومية للوجهات الدولية”، مما سيسمح بنقل البضائع خاصة المنتجات الغذائية قابلة للتلف، وهذا بشكل آمن وسريع ويسمح هذا ايضا بالولوج إلى الاسواق في اوروبا والشرق الاقصى وأمريكا الشمالية.

كما أوضح أن الشركة استثمرت مؤخرا في إصلاح معدات الدعم الأرضية GSE على مستوى المطارات الجزائرية، مشيرًا إلى إطلاق برنامج صيانة وتجديد على مستوى محطات التوقف على غرار جانت، تمنراست، وعن قريب ايليزي، أدرار، وهران والعاصمة، كما ستتم معالجة محطات توقف أخرى تدريجيا.